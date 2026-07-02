France 3 arrête Animalement vôtre, l’émission de Bernard Montiel, après une seule saison

France 3 ne poursuivra pas Animalement vôtre à la rentrée. L’émission animalière présentée par Bernard Montiel s’arrête après une seule saison seulement sur l’antenne de la chaîne publique. Le programme avait été lancé en novembre 2025 sur France 3. Il était diffusé le dimanche après-midi, dans une case installée après Vivement dimanche.

Une émission pensée autour du bien-être animal

Animalement vôtre se voulait un magazine familial consacré aux animaux, à leur place dans la société et au lien qui les unit aux humains. Le programme proposait des reportages, des conseils pratiques, des chroniques, des témoignages et des séquences en plateau. Les thèmes abordés tournaient autour du bien-être animal, de la santé, de l’adoption, de la protection animale et du quotidien des propriétaires.

Bernard Montiel en figure centrale

Bernard Montiel incarnait l’émission en plateau. L’animateur était entouré de chroniqueurs et de spécialistes chargés d’apporter des éclairages pratiques ou experts selon les sujets. L’émission recevait aussi des invités venus raconter leur rapport personnel aux animaux ou mettre en avant des engagements liés à la cause animale.

Des audiences insuffisantes

Malgré un sujet populaire et une programmation régulière le dimanche après-midi, Animalement vôtre n’a pas suffisamment convaincu le public. Les audiences enregistrées au fil de la saison sont restées trop faibles pour permettre au programme d’être reconduit. France 3 a donc décidé de mettre fin à l’émission après cette première salve de numéros.

Les derniers inédits déjà diffusés

Les derniers épisodes inédits ont été proposés au printemps. Depuis, la case occupée par Animalement vôtre a été remplacée selon les semaines par d’autres programmes, notamment des retransmissions sportives ou des rediffusions.