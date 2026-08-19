Suisse : quatre jeunes Français arrêtés après une course-poursuite dans une voiture volée

Quatre jeunes Français, âgés de 19 à 25 ans, sont arrêtés après une course-poursuite en voiture volée entre la Suisse et la France. Leur fuite, marquée par des manœuvres dangereuses, se termine à Wolschwiller, où du matériel de cambriolage est découvert dans le coffre. Une enquête est ouverte pour déterminer leur implication dans d'éventuelles infractions.

Quatre ressortissants français âgés de 19 à 25 ans ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche après une course-poursuite entre la Suisse et la France. Les suspects circulaient à bord d’une voiture haut de gamme signalée comme volée dans un garage de Bienne. Leur fuite a pris fin à Wolschwiller, dans le Haut-Rhin, peu après minuit.

Le véhicule avait été repéré à Chevenez, dans le canton suisse du Jura, alors qu’il s’engageait vers l’autoroute A16. Le conducteur aurait refusé de s’arrêter et multiplié les manœuvres dangereuses, notamment dans un tunnel. Il aurait ensuite emprunté l’autoroute en sens inverse, mettant directement en danger les autres usagers de la route.

Du matériel susceptible de servir à des cambriolages

Les agents ont utilisé des dispositifs hérissés de pointes afin de crever plusieurs pneus de la voiture. Malgré les dommages, le conducteur a poursuivi sa route en direction de la frontière française. Les quatre occupants ont finalement été arrêtés à Wolschwiller avant d’être remis aux gendarmes français.

Des objets susceptibles d’être utilisés pour commettre des cambriolages ont été découverts dans le coffre du véhicule. Une enquête a été ouverte dans le canton de Berne afin de déterminer les circonstances du vol de la voiture et le rôle éventuel de chacun des occupants. Les investigations devront également établir si les quatre jeunes hommes préparaient d’autres infractions au moment de leur interpellation.