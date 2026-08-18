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Les personnes handicapées en Angleterre bénéficieront du bus gratuit 24h/24

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Les personnes handicapées en Angleterre bénéficieront du bus gratuit 24h/24
Les personnes handicapées en Angleterre bénéficieront du bus gratuit 24h/24

Le gouvernement britannique a annoncé que les détenteurs d’une carte de transport pour personnes handicapées pourront voyager gratuitement en bus à toute heure à partir d’avril prochain en Angleterre.

Jusqu’à présent, les passes de bus destinés aux personnes handicapées n’étaient valables que du lundi au vendredi, entre 9h30 et 23h, sauf si les autorités locales finançaient elles-mêmes une extension de ces horaires. C’est ce qu’avait fait la région du Grand Manchester plus tôt cette année, sous l’impulsion d’Andy Burnham, alors maire de la métropole.

La mesure, désormais étendue à l’ensemble de l’Angleterre, supprime cette restriction horaire. Les titulaires d’un pass handicap pourront donc prendre le bus gratuitement à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, sept jours sur sept, dès le mois d’avril prochain.

Cette annonce s’inscrit dans un ensemble de décisions gouvernementales visant à alléger la pression financière pesant sur les ménages et les entreprises en difficulté.

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