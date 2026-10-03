Martinique : des coupures d’eau à Schœlcher et Fort-de-France, un retour encore incertain

Des coupures d’eau affectent plusieurs quartiers de Schœlcher et Fort-de-France du 2 au 3 octobre, en raison de la décision d’ODYSSI de réduire la pression sur le réseau. Le rétablissement dépendra des niveaux des réservoirs, suscitant des inquiétudes quant à la régularité de l’approvisionnement dans un contexte de vigilance sécheresse.

Plusieurs quartiers de Schœlcher et de Fort-de-France sont concernés par une interruption de la distribution d’eau programmée du vendredi 2 octobre à 18 heures au samedi 3 octobre à 18 heures, heure locale. ODYSSI a instauré ces tours d’eau pour réduire la pression sur le réseau et permettre aux réservoirs de se remplir. Dans son communiqué, la régie signalait que les abonnés desservis par Cabre, Démarche Bas, Démarche Haut et La Colline étaient déjà privés d’eau.

À Schœlcher, les secteurs concernés comprennent Petit Paradis, Grand Paradis, Plateau Roy, Plateau Fofo, le lotissement Félicité, Sainte-Catherine, Patio de Cluny, Batelière, Saint-Georges, Anse Gouraud et Ozanam. À Fort-de-France, les interruptions touchent notamment Bois-Thibault, les secteurs de Balata alimentés par les réservoirs de Barême et de Camp de Balata, ainsi que Tartenson, Texaco, Pointe de la Vierge, Rive droite, Martin Luther King, le boulevard Adhémar Modock, Clairière et Bellevue.

La fin du créneau ne garantit pas un rétablissement immédiat

ODYSSI précise que la reprise de la distribution dépendra du niveau des réservoirs et de l’évolution de la situation. Elle pourra être progressive, sous réserve qu’aucun nouvel incident ne survienne sur le réseau. L’échéance de samedi à 18 heures ne constitue donc pas une garantie de retour simultané de l’eau dans tous les quartiers. La régie annonce qu’elle informera ses abonnés de toute adaptation du dispositif.

La Martinique demeure en vigilance sécheresse, un niveau qui appelle les usagers à limiter leur consommation au nécessaire. Ces interruptions montrent toutefois que la situation peut être plus difficile localement, selon les ressources disponibles et les niveaux des réservoirs. Pour les habitants, l’enjeu immédiat reste le rétablissement d’une alimentation régulière. La réduction des consommations non essentielles doit contribuer à préserver la ressource pendant cette période de tension.