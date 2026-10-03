France-Italie: premier accroc pour Zidane, les Bleus accrochés malgré le bijou de Michael Olise

Après deux victoires pour lancer son mandat, Zinédine Zidane a perdu ses premiers points à la tête de l’équipe de France. Pour son grand retour au Stade de France, cette fois dans le costume de sélectionneur, les Bleus ont été tenus en échec par l’Italie vendredi soir (1-1). Michael Olise avait pourtant débloqué la rencontre d’un superbe coup franc avant qu’Alessandro Bastoni ne profite d’une erreur française pour égaliser. Dayot Upamecano a ensuite été expulsé en fin de match.

Troisième match et premier accroc pour Zinédine Zidane. Après les succès obtenus en Turquie (1-0) puis en Belgique (1-0), l’équipe de France n’a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue des nations. Ce France-Italie constituait pourtant un rendez-vous particulier : Zidane retrouvait le Stade de France et l’Italie, 20 ans après la finale de la Coupe du monde 2006⁠.

Les Italiens se procurent les meilleures occasions avant la pause

Devant 77 118 spectateurs, les Bleus prennent rapidement le contrôle du ballon et installent leur jeu dans le camp italien. La France presse haut, avec Dayot Upamecano et Jérémy Jacquet chargés de gérer les duels derrière. Cette domination territoriale ne se traduit cependant pas par de véritables occasions pendant une grande partie du premier acte.

L’Italie se montre même plus dangereuse. Dès la 9e minute, Moise Kean bénéficie d’une grosse occasion mais Mike Maignan intervient. Davide Frattesi passe à son tour tout près de l’ouverture du score à la 41e minute, sa tentative déviée par Jérémy Jacquet terminant à côté du but français.

Michael Olise essaie de dynamiter le bloc italien, tandis qu’Ousmane Dembélé, utilisé dans l’axe, peine à peser. À la pause, malgré une possession favorable aux Français, le score reste vierge.

Michael Olise débloque tout d’un coup franc magnifique

Le visage des Bleus change au retour des vestiaires. Gianluigi Donnarumma doit intervenir devant Désiré Doué et Ousmane Dembélé à la 48e minute, puis sur une frappe enroulée de Michael Olise deux minutes plus tard.

À la 55e minute, l’ancien joueur de Crystal Palace finit par trouver la faille. Rayan Cherki obtient un coup franc aux abords de la surface et décale le ballon vers Olise. Le gaucher déclenche une frappe puissante qui frappe la barre transversale avant de terminer dans le but de Donnarumma. 1-0 pour la France.

Déjà décisif lors de la victoire contre la Belgique, Michael Olise confirme son excellent début de rassemblement avec les Bleus.

Une mauvaise relance française remet l’Italie dans le match

L’avantage français ne dure que treize minutes. À la 68e, une relance d’Adrien Rabiot place Lucas Da Cunha dans une situation délicate. Alessandro Bastoni vient récupérer le ballon dans les pieds du Français, se présente face à Mike Maignan et égalise d’une frappe maîtrisée.

Une erreur qui coûte cher aux Bleus au moment où ils semblaient avoir pris le contrôle de la rencontre. L’Italie revient à 1-1 et la France doit repartir à l’attaque.

Gianluigi Donnarumma, de retour dans une enceinte qu’il connaît bien après ses années au PSG, multiplie les interventions. Le gardien italien réalise notamment deux parades sur des frappes lointaines d’Eduardo Camavinga dans les dernières minutes.

Upamecano expulsé à cinq minutes de la fin

La soirée se complique encore à la 85e minute. Déjà averti à la 74e, Dayot Upamecano commet une nouvelle faute sur Moise Kean. Le défenseur reçoit un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires terminer la rencontre à dix.

Malgré cette infériorité numérique, les Bleus tiennent jusqu’au coup de sifflet final et doivent se contenter du nul, 1-1. Ils restent néanmoins en tête du groupe 1 avec sept points, devant la Belgique, qu’ils doivent désormais retrouver lundi au Stade de France.

Zidane perd ses premiers points mais reste confiant

Cette rencontre marque donc le premier résultat autre qu’une victoire depuis la prise de fonctions de Zinédine Zidane. Le sélectionneur avait commencé son mandat par deux succès 1-0 et espérait poursuivre sa série pour sa première sur le banc du Stade de France.

Après la rencontre, Zidane n’a toutefois pas caché sa confiance dans la progression de son équipe : « Je sais qu’on va s’améliorer. » Malgré la frustration du résultat, il a estimé que les Bleus étaient sur la bonne voie.

Le bilan reste positif sur le plan comptable : sept points pris en trois journées et seulement un but encaissé. Mais cette Italie a mis en évidence les difficultés françaises à transformer une possession importante en occasions franches et a sanctionné la principale erreur défensive des Bleus.

Pour Zidane, les retrouvailles avec le Stade de France ne se terminent donc pas par la troisième victoire qu’il espérait. Vingt ans après y avoir disputé ses derniers matchs avec les Bleus, l’ancien numéro 10 y connaît son premier accroc comme sélectionneur.