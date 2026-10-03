Budget 2027 : les taux français frôlent 5 %, Lecornu sous pression politique et financière

Les taux français d'emprunt d'État à dix ans atteignent 4,99 %, un niveau inégalé depuis 2002, largement influencé par des tensions économiques globales et la politique intérieure. L'incertitude quant à l'adoption du budget 2027 suscite des inquiétudes chez les investisseurs, renforçant la pression sur le gouvernement de Lecornu.

Nouvelle alerte pour les finances françaises. Le rendement de l’emprunt d’État à dix ans a atteint vendredi matin 4,99 %, frôlant le seuil symbolique des 5 %. Un niveau qui n’avait plus été observé depuis le printemps 2002 et qui intervient au lendemain de la présentation du budget 2027 par le gouvernement.

La hausse ne s’explique pas uniquement par la situation politique française. Les taux d’intérêt ont progressé dans de nombreux pays depuis l’été, notamment dans le contexte du choc pétrolier et des inquiétudes inflationnistes. Mais la défiance envers la France apparaît également dans l’écart avec l’Allemagne : le « spread » franco-allemand a atteint jusqu’à 160 points de base vendredi, après plusieurs records successifs au cours de la journée.

L’adoption du budget scrutée par les marchés

L’incertitude parlementaire pèse désormais sur l’analyse des investisseurs. L’agence Moody’s souligne que l’adoption du budget de l’État et de celui de la Sécurité sociale est « loin d’être certaine » dans une Assemblée nationale particulièrement fragmentée. Le gouvernement doit parallèlement convaincre sur sa capacité à ramener le déficit à 5 % du PIB en 2027.

Matignon reconnaît que l’examen parlementaire sera suivi de près par les marchés. Cette pression financière intervient alors que le Parti socialiste vient de demander à Sébastien Lecornu de modifier sa copie « sans délai ».