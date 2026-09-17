POLITIQUE

Budget 2027 : Lecornu réunit ses ministres ce jeudi pour les « derniers arbitrages »

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Budget 2027 : Lecornu réunit ses ministres ce jeudi pour les « derniers arbitrages »
Budget 2027 : Lecornu réunit ses ministres ce jeudi pour les « derniers arbitrages »

Sébastien Lecornu réunit son gouvernement ce jeudi après-midi à Matignon pour une séance de travail entièrement consacrée au budget 2027. Pendant environ trois heures, le Premier ministre doit présenter à ses ministres les « derniers arbitrages » d’un projet particulièrement difficile à boucler, avant une transmission attendue au Haut Conseil des finances publiques au plus tard vendredi.

« L’enjeu, c’est d’informer le gouvernement des derniers arbitrages pour ne pas tout découvrir dans la presse », explique à BFMTV une proche du Premier ministre. Le séminaire doit ainsi permettre de mettre l’ensemble des ministres au même niveau d’information alors que les derniers choix budgétaires sont particulièrement sensibles.

Un budget « très difficile à boucler »

Le gouvernement cherche à réduire le déficit tout en évitant de provoquer une nouvelle crise politique à l’Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a notamment demandé à ses ministres de travailler sur des dépenses de l’État contenues et poursuit les discussions avec les différentes forces politiques sur les économies et les recettes qui devront figurer dans le texte.

« C’est un budget qui est très difficile à boucler », reconnaît auprès de BFMTV un ministre. L’exécutif sait surtout que la présentation du projet ne constituera que le début d’une bataille parlementaire qui s’annonce longue. Sans majorité absolue à l’Assemblée nationale, le gouvernement devra chercher des compromis pour faire adopter son texte.

« On prendra le temps du débat et on fera les navettes entre Assemblée et Sénat sans problème », assure le même ministre. Après le séminaire de ce jeudi, Sébastien Lecornu devrait transmettre le projet au Haut Conseil des finances publiques au plus tard vendredi. Cette instance indépendante devra notamment examiner la cohérence des prévisions macroéconomiques et de la trajectoire des finances publiques retenues par l’exécutif avant la poursuite de la procédure budgétaire.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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