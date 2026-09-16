POLITIQUE

Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet défend son projet controversé d’horrible pavillon à 52,8 millions d’euros

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Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet défend son projet controversé d’horrible pavillon à 52,8 millions d’euros
Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet défend son projet controversé d’horrible pavillon à 52,8 millions d’euros

Yaël Braun-Pivet tente de désamorcer la polémique autour du futur pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale. La présidente du Palais-Bourbon a détaillé ce mercredi le projet devant la presse, plus d’un mois après une nouvelle vague de critiques concernant son coût et son architecture. La facture est désormais estimée à 52,8 millions d’euros.

Un bâtiment de 1888 remplacé par un pavillon contemporain

Le projet prévoit de remplacer l’actuel bâtiment d’accueil, construit en 1888 à proximité de la colonnade du Palais-Bourbon, par un édifice contemporain d’environ 4 000 m². Le futur espace doit notamment comprendre une cafétéria, une boutique, un auditorium ainsi qu’un parcours consacré au fonctionnement de la démocratie et à l’élaboration de la loi.

« On a vu à plusieurs reprises que ce projet avait suscité des polémiques », a reconnu Yaël Braun-Pivet lors de sa présentation. Le chantier est notamment contesté par des associations de défense du patrimoine, qui s’opposent à la démolition de l’édifice existant et critiquent l’intégration architecturale du nouveau bâtiment en verre à proximité du Palais-Bourbon.

Le dossier avait déjà été suspendu en février avant d’être relancé cet été, après une évolution des règles d’urbanisme parisiennes qui constituaient jusque-là un obstacle au projet. Face aux critiques sur l’opportunité d’engager une telle dépense dans le contexte budgétaire actuel, la présidente de l’Assemblée assume donc désormais de défendre publiquement un chantier dont le coût annoncé atteint 52,8 millions d’euros.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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