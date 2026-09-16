Dingue ! Visite de Léon XIV en France: une étape à Bondy abandonnée à cause de deux points de deal

La visite de Léon XIV en France, prévue du 25 au 28 septembre, voit l'étape à Bondy abandonée pour des raisons de sécurité en raison de points de deal à proximité. Le pape se rendra finalement à la Maison Bakhita à Paris pour rencontrer des personnes en situation précaire, tout en poursuivant un programme chargé à travers plusieurs villes françaises.

À quelques jours de la visite du pape Léon XIV en France⁠, un détail des préparatifs de son déplacement fait particulièrement réagir. Une étape à Bondy, en Seine-Saint-Denis, avait été envisagée afin de permettre au souverain pontife d’aller à la rencontre de populations précaires. Le projet a finalement été abandonné pour des raisons de sécurité, notamment en raison de la présence de deux points de deal à proximité immédiate du lieu étudié pour accueillir le pape.

Léon XIV sera en France du vendredi 25 au lundi 28 septembre. Son programme officiel prévoit des passages à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz, ainsi qu’un départ depuis l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Cette première visite du pape en France depuis son élection a été officiellement classée « grand événement », avec un dispositif de sécurité particulièrement important autour des différents sites.

Bondy avait été étudiée pour sortir du « triangle doré » parisien

Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, souhaitait que le déplacement de Léon XIV ne se résume pas aux lieux les plus prestigieux de la capitale. L’objectif était notamment que le pape ne reste pas enfermé dans ce qui avait été qualifié de « triangle doré » parisien et puisse également rencontrer des personnes en situation de précarité.

Une étape à Bondy a donc été étudiée avec les équipes chargées de préparer le voyage pontifical. Mais la configuration du lieu envisagé a rapidement posé un problème aux responsables de la sécurité : deux points de deal se trouvent à proximité. Face aux contraintes nécessaires pour protéger le souverain pontife, cette possibilité a été écartée.

Il ne s’agit toutefois pas d’une visite officiellement annoncée puis annulée à la dernière minute. Bondy faisait partie des possibilités examinées lors de l’élaboration du programme, avant que l’itinéraire définitif soit arrêté. La commune ne figure donc pas dans le programme officiel publié pour le voyage de Léon XIV.

La Maison Bakhita choisie à la place de Bondy

La volonté de conduire Léon XIV à la rencontre de personnes en situation précaire a néanmoins été maintenue. Le pape se rendra finalement samedi 26 septembre à la Maison Bakhita, située au 5 ter rue Jean-Cottin, dans le XVIIIe arrondissement de Paris.

Ce centre, créé par le diocèse de Paris, accueille et accompagne des personnes exilées. Léon XIV doit y rencontrer plusieurs associations engagées auprès des migrants et des personnes en difficulté avant de poursuivre sa journée à l’Institut catholique de Paris. La Maison Bakhita figure expressément parmi les lieux concernés par le dispositif de sécurité officiel entourant la visite pontificale.

Stade de France, Notre-Dame et messe géante sur les Champs-Élysées

Le vendredi 25 septembre sera consacré à plusieurs rendez-vous parisiens. Léon XIV doit notamment se rendre à Notre-Dame de Paris avant une procession en papamobile dans la capitale. Dans la soirée, il rejoindra Saint-Denis pour une immense veillée de prière au Stade de France, où environ 80 000 jeunes sont attendus.

L’événement affiche complet depuis plusieurs semaines. Dès le mois d’août, les inscriptions au Stade de France avaient été prises d’assaut⁠, tandis que plus de 200 000 personnes étaient déjà inscrites pour assister à la grande messe prévue le lendemain sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées.

Après Paris, le pape poursuivra son déplacement à Lourdes, où il doit notamment rencontrer sept victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église⁠. Il terminera ensuite son voyage à Metz avant de quitter la France lundi 28 septembre.

Deux points de deal auront donc suffi à écarter Bondy

Le passage à Bondy devait précisément permettre à Léon XIV de quitter les lieux institutionnels et touristiques de Paris pour rencontrer une population différente. Mais la proximité de deux points de deal avec le site envisagé a rendu l’étape incompatible avec les exigences de sécurité entourant un déplacement pontifical.

Le pape ira bien à la rencontre des plus précaires, mais à Paris, à la Maison Bakhita. Bondy, un temps étudiée pendant les préparatifs, restera finalement hors du parcours de Léon XIV.