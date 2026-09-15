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Budget 2027 : le gouvernement écarte le gel du barème de l’impôt sur le revenu

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Budget 2027 : le gouvernement écarte le gel du barème de l’impôt sur le revenu
Budget 2027 : le gouvernement écarte le gel du barème de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement ne gèlera pas le barème de l’impôt sur le revenu en 2027. La porte-parole de l’exécutif, Maud Bregeon, a confirmé que celui-ci serait intégralement indexé sur l’inflation, alors que Sébastien Lecornu promet de ne pas créer de nouvel impôt dans le prochain budget.

Éviter une hausse mécanique de l’impôt

« Nous proposerons l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation complète, pas en partie », a assuré Maud Bregeon. Pour le gouvernement, un gel aurait eu pour conséquence de faire entrer certains ménages dans une tranche supérieure ou d’augmenter leur imposition alors même que leur hausse de revenus ne ferait que compenser l’inflation.

L’exécutif entend donc présenter cette décision comme cohérente avec sa promesse de ne pas augmenter les prélèvements. La porte-parole a jugé qu’il était « hors de question » d’adopter une mesure produisant mécaniquement une hausse d’impôts pour les contribuables.

Toujours 30 milliards d’euros à trouver

Cette décision complique toutefois un peu plus l’équation budgétaire. Le gouvernement cherche toujours environ 30 milliards d’euros d’économies afin de réduire le déficit et contenir la progression de la dette publique. L’effort devrait donc se concentrer davantage sur la dépense publique et sur d’autres mesures actuellement en discussion.

Le prochain budget s’annonce ainsi comme l’un des derniers grands arbitrages économiques du quinquennat. À quelques mois de l’élection présidentielle, l’exécutif tente de concilier réduction du déficit et refus d’une hausse générale de la fiscalité, dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure l’une des principales préoccupations des Français.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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