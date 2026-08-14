Budget 2027 : le gouvernement envisage un gel partiel des pensions les plus élevées

Le ministre de l’Économie propose une sous-indexation des pensions de retraite élevées pour le budget 2027, afin de contribuer au redressement des finances publiques. Ce projet, qui vise à ralentir la revalorisation des retraites, pourrait générer des économies importantes, mais risque de provoquer des tensions politiques avec l'opposition et au sein de la majorité.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, ouvre la voie à une sous-indexation des pensions de retraite les plus élevées dans le cadre du budget 2027. Il estime que la contribution des retraités aisés au redressement des comptes publics doit être examinée, tout en promettant de préserver les pensionnés les plus modestes. Le dispositif consisterait à revaloriser certaines retraites de base moins rapidement que l’inflation, contrairement au mécanisme normalement prévu par la loi.

Les pensions de base ont augmenté d’environ 15 % entre janvier 2022 et janvier 2026 en raison de la forte inflation. Une revalorisation limitée en 2027, alors que la hausse des prix devrait avoisiner 2 % en 2026, pourrait donc générer plusieurs milliards d’euros d’économies. Le gouvernement chercherait ainsi de nouvelles recettes et réductions de dépenses pour ramener le déficit public à environ 4,9 % du produit intérieur brut en 2027.

Une mesure politiquement risquée

Les précédentes tentatives de ralentir la progression des pensions ont provoqué d’importantes crises politiques. Le gel envisagé par François Bayrou pour 2026 avait contribué à fragiliser son gouvernement, tandis que l’exécutif de Sébastien Lecornu avait proposé une mesure similaire permettant d’économiser près de 3,6 milliards d’euros avant son rejet par le Parlement. Michel Barnier avait également suscité une forte opposition en proposant de reporter de six mois la revalorisation des retraites.

Une sous-indexation ciblée pourrait néanmoins recevoir le soutien d’une partie de la gauche. Le député socialiste Jérôme Guedj n’exclut pas cette solution, à condition qu’elle s’accompagne d’un effort plus large portant sur les héritages, certaines exonérations sociales accordées aux entreprises et les grands groupes de l’intelligence artificielle. Le budget 2027 devrait donc donner lieu à de difficiles négociations parlementaires, le gouvernement ne disposant pas d’une marge politique suffisante pour imposer seul une mesure aussi sensible.