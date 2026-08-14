Cyberattaque contre Impots.gouv.fr : 678 000 contribuables touchés

La cyberattaque sur la plateforme Impots.gouv.fr a touché 678 437 contribuables, dont des milliers de particuliers et de professionnels. Les données volées sont mises en vente sur des forums clandestins, soulevant des préoccupations quant à la sécurité des systèmes d'information de l'administration fiscale et les mesures de soutien aux victimes.

La plateforme Impots.gouv.fr a subi une intrusion majeure fin juin 2026. Un pirate informatique a dérobé les données fiscales de 678 437 contribuables, dont 393 000 particuliers et 286 000 professionnels. La Direction générale des finances publiques a confirmé cette cyberattaque le 13 août, soit plusieurs semaines après les faits. Le fichier contenant ces informations très sensibles serait désormais proposé à la vente pour plusieurs milliers d’euros sur des forums spécialisés.

Des données fiscales mises en vente

Le ministère de l’Économie a officialisé cette fuite massive moins de 24 heures après la revendication publique de l’attaque sur des espaces de discussion fréquentés par les cybercriminels. Un échantillon des données volées a été publié, révélant la nature particulièrement sensible des informations compromises. L’ampleur de cette brèche interroge sur la sécurité des systèmes d’information de l’administration fiscale française.

Les autorités n’ont pas encore précisé quelles mesures concrètes seront proposées aux victimes de cette intrusion. La chronologie des événements soulève des questions sur les délais de détection et de communication autour de cette cyberattaque qui affecte plusieurs centaines de milliers de Français.