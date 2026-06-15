Féminicide de Cavaillon : le meurtrier de Maguy rejugé en appel à Nîmes

Pierre Quistrebert, condamné en 2025 à la perpétuité pour avoir tué son ex-compagne de 32 coups de couteau, comparaît depuis ce lundi devant la cour d’assises d’appel du Gard.

Le procès en appel de Pierre Quistrebert s’est ouvert ce lundi 15 juin à Nîmes. Condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2025 par la cour d’assises de Vaucluse, le sexagénaire de 64 ans comparaît à nouveau pour l’assassinat de son ex-compagne Malgorzata Splawska, surnommée Maguy. Le 25 juillet 2022, la quinquagénaire avait été tuée de trente-deux coups de couteau au thorax et au visage alors qu’elle quittait le parking de son lieu de travail à Cavaillon. L’homme avait décidé de contester sa condamnation devant la cour d’appel du Gard.

Un nouveau procès jusqu’au 18 juin

Les débats, qui se poursuivront jusqu’au jeudi 18 juin, permettront de réexaminer les circonstances de ce féminicide particulièrement violent. L’accusé devra répondre des mêmes chefs d’accusation qu’en première instance, où les jurés avaient retenu la qualification d’assassinat. La brutalité des faits et le nombre de coups portés avaient profondément marqué le premier procès tenu à Avignon.

Quatre ans après le drame

Ce nouveau procès intervient près de quatre ans après le drame qui avait endeuillé Cavaillon et la communauté polonaise de la région. La famille de la victime attend de ce nouvel examen judiciaire une confirmation de la peine prononcée l’an dernier. La perpétuité avait alors sanctionné un acte prémédité commis sur une femme qui tentait de reconstruire sa vie après leur séparation.