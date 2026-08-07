SOCIÉTÉ Police-Justice

Lille : un vaste trafic de cigarettes contrefaites démantelé, le préjudice atteint 12 millions d’euros

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Lille – un vaste trafic de cigarettes contrefaites démantelé, le préjudice atteint 12 millions d’euros

Trois personnes ont été mises en examen après le démantèlement d’un réseau spécialisé dans l’importation et la revente de cigarettes contrefaites dans la métropole lilloise. Le préjudice total est estimé à 12 millions d’euros.

Depuis décembre 2025, environ 120 convois auraient transporté des cigarettes depuis la Belgique, à raison de 7 500 paquets en moyenne par trajet. Les produits, imitant notamment l’apparence des paquets de Marlboro, étaient ensuite proposés aux consommateurs sur les réseaux sociaux, principalement Snapchat.

Plus de 220 000 euros en espèces saisis

Les enquêteurs ont interpellé la tête présumée du réseau ainsi que deux revendeurs. Les perquisitions ont permis de saisir 600 cartouches de cigarettes contrefaites, 223 500 euros en liquide, un kilogramme de cannabis et environ 400 grammes de cocaïne.

L’enquête, ouverte en avril à la suite d’un renseignement obtenu par les gendarmes, se poursuit pour blanchiment aggravé et travail dissimulé. La Belgique est considérée comme un important lieu de production de cigarettes contrefaites : onze usines clandestines y auraient été démantelées depuis le début de l’année.

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