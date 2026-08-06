SOCIÉTÉ Police-Justice

Aube : deux enquêtes ouvertes après une free party qui a viré au drame

Par

1 minute de lecture

Aube : deux enquêtes ouvertes après une free party qui a viré au drame
Aube : deux enquêtes ouvertes après une free party qui a viré au drame

Un homme de 25 ans a été retrouvé mort dimanche après une free party organisée dans un champ à Ortillon, à une trentaine de kilomètres au nord de Troyes. Environ 150 personnes avaient participé à ce rassemblement durant la nuit de samedi à dimanche, sans qu’aucune tension particulière ne soit signalée.

Le corps a été découvert vers 15 h 45 sur un chemin enherbé situé en lisière de forêt. L’autopsie a conclu à un écrasement de la boîte crânienne, vraisemblablement provoqué par le passage d’un véhicule. Une photographie prise par les gendarmes pendant la fête confirme que la victime avait participé au rassemblement.

Un deuxième participant entre la vie et la mort

Un autre homme, âgé d’une trentaine d’années, a été grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture au cours de la même nuit. La victime, qui aurait consommé de l’alcool et des stupéfiants, a été hospitalisée à Troyes avant d’être transférée à Reims. Elle se trouvait dans le coma et son pronostic vital était engagé.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le véhicule sombre impliqué dans le second accident aurait pris la fuite. La gendarmerie de l’Aube a lancé un appel à témoins afin de reconstituer précisément les faits et d’identifier les personnes impliquées.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une