Aube : deux enquêtes ouvertes après une free party qui a viré au drame

Un homme de 25 ans est retrouvé mort après une free party à Ortillon, victime d'un écrasement probable par un véhicule. Parallèlement, un autre participant est grièvement blessé, ayant été percuté, et est actuellement dans un état critique. Deux enquêtes pour homicide et blessures involontaires sont ouvertes, avec un appel à témoins lancé.

Un homme de 25 ans a été retrouvé mort dimanche après une free party organisée dans un champ à Ortillon, à une trentaine de kilomètres au nord de Troyes. Environ 150 personnes avaient participé à ce rassemblement durant la nuit de samedi à dimanche, sans qu’aucune tension particulière ne soit signalée.

Le corps a été découvert vers 15 h 45 sur un chemin enherbé situé en lisière de forêt. L’autopsie a conclu à un écrasement de la boîte crânienne, vraisemblablement provoqué par le passage d’un véhicule. Une photographie prise par les gendarmes pendant la fête confirme que la victime avait participé au rassemblement.

Un deuxième participant entre la vie et la mort

Un autre homme, âgé d’une trentaine d’années, a été grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture au cours de la même nuit. La victime, qui aurait consommé de l’alcool et des stupéfiants, a été hospitalisée à Troyes avant d’être transférée à Reims. Elle se trouvait dans le coma et son pronostic vital était engagé.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le véhicule sombre impliqué dans le second accident aurait pris la fuite. La gendarmerie de l’Aube a lancé un appel à témoins afin de reconstituer précisément les faits et d’identifier les personnes impliquées.