Moderna obtient le feu vert américain pour son premier vaccin antigrippal à ARNm

L'Agence américaine du médicament approuve le premier vaccin antigrippal à ARNm de Moderna, mFLUSIVA, destiné aux adultes de 50 ans et plus. Prévu pour une commercialisation en 2026-2027, ce feu vert fait suite à une réévaluation après un premier refus. La décision s'inscrit dans un contexte politique complexe envers les vaccins à ARNm.

L’Agence américaine du médicament a autorisé le premier vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l’ARN messager développé par Moderna. Baptisé mFLUSIVA, ce nouveau sérum pourra être administré aux États-Unis aux adultes âgés de 50 ans et plus.

Le laboratoire prévoit de le commercialiser dès la saison des virus respiratoires 2026-2027. Cette approbation intervient après plusieurs mois d’incertitude : en février, les autorités fédérales avaient initialement refusé d’examiner le dossier, estimant que les essais cliniques présentés étaient insuffisants. La FDA avait finalement accepté de reprendre la procédure après une réunion avec Moderna.

Une autorisation obtenue dans un climat politique tendu

Le feu vert intervient alors que l’administration Trump affiche une méfiance croissante envers les vaccins à ARN messager. Donald Trump avait pourtant présenté cette technologie comme un « miracle des temps modernes » durant son premier mandat, après son utilisation massive contre le Covid-19. Son ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a depuis réduit certains financements fédéraux consacrés à ces recherches.

Moderna cherche ainsi à élargir l’utilisation d’une technologie qui lui avait permis, avec Pfizer-BioNTech, de devenir l’un des principaux fournisseurs de vaccins contre le Covid-19. Cette première autorisation dans le domaine de la grippe pourrait ouvrir un nouveau marché au laboratoire, même si les débats politiques sur les procédures d’approbation vaccinale restent particulièrement vifs aux États-Unis.