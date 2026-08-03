Une psychologue guadeloupéenne transforme les trajets en VTC en séances de thérapie

Et si le temps passé dans les transports pouvait être consacré à sa santé mentale ? C’est le concept imaginé par Thellia Tacite Lepasteur, psychologue clinicienne et entrepreneuse originaire de Guadeloupe. Installée en Île-de-France, elle propose depuis quelques mois des « Traversées thérapeutiques », qui permettent aux patients de suivre une séance de psychologie pendant un déplacement en VTC.

L’initiative part d’un constat fréquent : entre les contraintes professionnelles, familiales et personnelles, de nombreuses personnes peinent à dégager du temps pour consulter. La psychologue propose donc d’intégrer la thérapie à un moment déjà inscrit dans leur emploi du temps. Le patient est transporté dans un véhicule conduit par l’une des quelque quarante chauffeuses employées par son entreprise, tandis que la course devient un espace consacré à l’échange.

Le véhicule comme espace de parole

Pour Thellia Tacite Lepasteur, l’habitacle constitue un lieu intermédiaire entre le cabinet du thérapeute et l’espace public. Ce cadre mobile serait susceptible de faciliter la parole, le relâchement et le retour sur certaines blessures personnelles. Le concept entend ainsi rendre l’accompagnement psychologique plus accessible sans imposer au patient une réorganisation complète de sa journée.

Cette formule originale pose néanmoins des exigences particulières en matière de confidentialité et de qualité du suivi. La présence d’une conductrice, le bruit extérieur ou la durée variable des trajets peuvent différencier cette expérience d’une consultation classique. L’entrepreneuse présente toutefois les « Traversées thérapeutiques » comme un cadre adapté et confidentiel, pensé pour préserver la relation entre le psychologue et son patient.

Une entrepreneuse marquée par un parcours de résilience

Psychologue clinicienne et psychothérapeute de formation psychanalytique, Thellia Tacite Lepasteur a fondé son entreprise de transport il y a sept ans. Ancienne championne de France de kickboxing et mère de cinq enfants, elle organise également des conférences, des rencontres entre entrepreneurs ainsi que des séjours consacrés à la libération physique et psychologique. En 2022, elle avait aussi terminé première dauphine de Miss Maman Île-de-France.

Son approche du soin est étroitement liée à son histoire personnelle, racontée dans l’ouvrage autobiographique Au nom du père, publié en 2025 aux éditions Nèg Mawon. Elle y décrit les violences physiques et les humiliations subies durant son enfance, notamment les coups infligés par son père lorsque ses résultats scolaires n’atteignaient pas les objectifs qu’il lui imposait. Après plusieurs années de psychanalyse, elle a choisi de transformer cette expérience douloureuse en moteur pour accompagner les autres. Ses « Traversées thérapeutiques » apparaissent ainsi comme le prolongement d’un parcours construit autour de la résilience et de la volonté de rendre la parole thérapeutique plus facile d’accès.