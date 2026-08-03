Congés payés : les salariés français perdent en moyenne six jours par an

Les salariés français disposent de nombreux jours de repos, mais ils sont les moins nombreux en Europe à utiliser l’intégralité de leurs congés. Ce paradoxe ressort d’une étude publiée par la plateforme de gestion des ressources humaines Deel, fondée sur près de 160 000 demandes de congés validées en 2025 auprès de 17 500 travailleurs.

Avec une médiane de 34 jours disponibles par an, RTT compris, la France reste le pays le plus généreux de l’étude. Dans les faits, les salariés n’en prennent que 28 en moyenne et abandonnent donc six jours auxquels ils pourraient prétendre. Ce total effectivement consommé demeure toutefois supérieur à celui enregistré en Allemagne, avec 26 jours, au Danemark, avec 25 jours, ainsi qu’en Suède et au Royaume-Uni, avec 24 jours.

Moins d’un salarié sur quatre utilise tous ses congés

Malgré ce nombre élevé de jours pris, moins d’un quart des travailleurs français épuisent totalement leurs droits. La France affiche ainsi le taux d’utilisation intégrale le plus faible d’Europe parmi les pays étudiés. Seuls le Canada et l’Inde obtiennent des résultats inférieurs à l’échelle internationale.

La différence est importante avec plusieurs voisins européens. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège ou en Pologne, entre 40 et 50 % des salariés utilisent la totalité de leurs congés. La comparaison reste également marquée avec l’Amérique du Nord, où les travailleurs disposent de moins de vacances : les salariés américains prennent en moyenne 16 jours, contre seulement 11 pour les Canadiens.

Le mois d’août concentre les départs français

Les habitudes de départ varient fortement selon les pays. En France comme en Italie, environ un tiers des salariés sont absents au mois d’août, tandis que les Suédois privilégient davantage juillet. L’Allemagne répartit mieux les départs estivaux, son taux d’absence ne dépassant pas 20 %. Aux États-Unis et au Canada, l’été ne provoque pas de ralentissement comparable de l’activité.

Les Français apprécient également les longs week-ends, en posant fréquemment un vendredi ou une journée précédant un jour férié. Le principal pic estival se situe ainsi à la veille du 15 août. Noël demeure cependant la période la plus calme dans les entreprises françaises : 56 % des salariés sont absents durant cette semaine, soit la proportion la plus élevée de tous les pays analysés.