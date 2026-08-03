Nouvelle-Calédonie : les urgences restent sous pression face au manque de soignants

Le système d’urgence de Nouvelle-Calédonie continue de fonctionner dans un contexte particulièrement fragile. Le Médipôle de Koutio, principal établissement hospitalier du territoire, accueille les patients jour et nuit, mais ses équipes doivent composer avec un manque persistant de médecins et de personnels paramédicaux. Les départs enregistrés depuis les émeutes de mai 2024 ont aggravé une pénurie qui touchait déjà plusieurs secteurs de la santé.

Cette situation dépasse largement le Grand Nouméa. Dans le nord et les communes rurales, la réduction de l’activité de plusieurs dispensaires ainsi que les difficultés rencontrées par les hôpitaux de proximité ont éloigné une partie de la population des soins urgents. Certains habitants doivent parcourir de longues distances pour rejoindre un établissement disposant du personnel et du matériel nécessaires, avec un risque accru en cas d’accident grave, d’accouchement compliqué ou de problème cardiovasculaire.

Le Médipôle absorbe une part croissante des patients

Le manque de solutions médicales de proximité pousse de nombreux Calédoniens vers les urgences du Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret. Le service doit alors prendre en charge des situations véritablement critiques, mais aussi des patients qui auraient normalement dû être suivis par un médecin généraliste ou un centre médico-social. Cette concentration allonge les délais d’attente et accroît la fatigue d’équipes déjà fortement sollicitées.

Les campagnes de recrutement lancées en 2026 témoignent de besoins toujours importants. Le CHT a notamment recherché plusieurs infirmiers pour ses urgences et sa réanimation, ainsi que des médecins urgentistes pour les secteurs adulte, pédiatrique et gynécologique. Des rémunérations majorées, des primes d’installation et la prise en charge des déplacements sont proposées pour attirer des professionnels venus de l’extérieur. Ces recrutements restent néanmoins difficiles à stabiliser sur la durée. Le CHT continue ainsi de publier des postes à pourvoir dans ses services d’urgence.

Appeler le 15 avant de se déplacer

Face à cette tension, les autorités sanitaires invitent la population à contacter le 15 avant de se rendre aux urgences lorsque la situation le permet. Le SAMU peut évaluer la gravité des symptômes, apporter un premier conseil médical et orienter le patient vers la structure la plus adaptée. Le service d’accueil des urgences du Médipôle reste néanmoins accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les prises en charge nécessaires. Ces modalités sont rappelées par le Centre hospitalier territorial.

La crise actuelle révèle surtout les profondes inégalités territoriales d’accès aux soins. Le recrutement ponctuel de professionnels extérieurs peut soulager les services, mais il ne remplace pas une politique durable de formation locale, de maintien des soignants et de renforcement des structures de proximité. Sans réponse de long terme, les urgences du Médipôle continueront de supporter une charge dépassant leur seule mission, au risque d’épuiser davantage les équipes et de dégrader la prise en charge des patients les plus gravement atteints.