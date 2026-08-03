Les kinésithérapeutes pourront bientôt réaliser des rendez-vous gratuits de prévention

À partir du mois d’octobre, les masseurs-kinésithérapeutes pourront réaliser les rendez-vous proposés dans le cadre de « Mon Bilan Prévention ». Un décret publié au Journal officiel étend ainsi à cette profession un dispositif jusqu’à présent assuré par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens.

Entièrement pris en charge par l’Assurance maladie, ce bilan dure entre 30 et 45 minutes. Il est accessible aux personnes âgées de 18 à 25 ans, de 45 à 50 ans, de 60 à 65 ans et de 70 à 75 ans. Ces périodes ont été retenues pour détecter plus tôt certains risques liés à la santé mentale, aux addictions, aux maladies chroniques, à l’isolement ou à la perte d’autonomie.

Un plan personnalisé transmis au médecin traitant

À partir d’un questionnaire rempli par le patient, le professionnel examine ses habitudes alimentaires, son activité physique et plusieurs facteurs de fragilité. Il peut recommander des changements de comportement, proposer des examens complémentaires ou orienter la personne vers une prise en charge adaptée. Un plan d’action individualisé est ensuite établi et communiqué au médecin traitant.

Plus de 612 000 bilans avaient été réalisés au 30 juin 2026, alors qu’environ 20 millions de Français pourraient théoriquement en bénéficier. L’arrivée des kinésithérapeutes doit donc améliorer l’accessibilité d’un dispositif encore relativement peu utilisé. Leur expertise en matière de mobilité, d’activité physique et de prévention de la dépendance pourrait aussi renforcer la détection précoce des difficultés liées au vieillissement et aux maladies chroniques.