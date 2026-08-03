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AstraZeneca en négociations avec Bristol Myers Squibb pour une fusion à 400 milliards de dollars

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AstraZeneca en négociations avec Bristol Myers Squibb pour une fusion à 400 milliards de dollars
AstraZeneca en négociations avec Bristol Myers Squibb pour une fusion à 400 milliards de dollars

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca discute d’un rachat de son rival américain Bristol Myers Squibb. L’opération, valorisée à près de 400 milliards de dollars, serait l’une des plus importantes de l’histoire du secteur.

AstraZeneca, premier groupe pharmaceutique coté au Royaume-Uni, a engagé des discussions en vue d’acquérir l’américain Bristol Myers Squibb. Si elle aboutit, cette fusion donnerait naissance à un ensemble pesant près de 400 milliards de dollars, soit environ 300 milliards de livres sterling, et ferait du nouvel ensemble le quatrième fabricant de médicaments mondial.

AstraZeneca affiche une capitalisation boursière proche de 196 milliards de livres sterling à Londres. Bristol Myers Squibb, dont le siège est établi à Princeton dans le New Jersey, est valorisé à 133 milliards de dollars. Le groupe américain est notamment reconnu pour ses traitements oncologiques.

C’est Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca depuis de nombreuses années, qui pilote ces négociations. Aucun accord définitif n’a été annoncé à ce stade.

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