Marie-Paule Belle : un dernier adieu aujourd’hui à Paris avant la crémation au Père-Lachaise

Un dernier hommage sera rendu ce lundi à Marie-Paule Belle, décédée le 25 juillet à Neuilly-sur-Seine, à l’âge de 80 ans. La chanteuse, qui souffrait d’un cancer, avait continué à se produire sur scène jusqu’à quelques semaines avant sa mort.

Une cérémonie à l’église Saint-Roch

Les obsèques religieuses doivent débuter à 10h30 dans la chapelle de la Vierge de l’église Saint-Roch, située dans le 1er arrondissement de Paris. Cet édifice, souvent présenté comme « l’église des artistes du spectacle », accueille régulièrement les funérailles de personnalités du monde culturel. Après cette cérémonie, le cercueil de Marie-Paule Belle sera conduit au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. La cérémonie sous la coupole doit commencer à 13h30. La chanteuse avait parlé publiquement de son cancer, notamment dans son poème KO !, publié en 2024. Malgré la maladie, elle était encore montée sur scène à la fin du mois de mai 2026 pour donner un ultime récital au Théâtre de Passy, à Paris.

Une carrière commencée dans les cabarets parisiens

Marie-Paule Belle était née le 25 janvier 1946 à Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise. Elle avait ensuite grandi à Nice auprès d’une mère musicienne, qui lui avait enseigné le piano et la guitare dès son plus jeune âge. Après des études de psychologie, elle s’était installée à Paris en 1969. Elle avait commencé à chanter dans les cabarets de la rive gauche, notamment à L’Écluse et à L’Échelle de Jacob, lieux emblématiques où Barbara avait également fait ses débuts. Son premier album lui avait valu plusieurs récompenses, dont le prix de l’Académie Charles-Cros. Sa rencontre avec l’écrivaine Françoise Mallet-Joris avait profondément marqué sa vie personnelle et artistique. Les deux femmes avaient vécu une histoire d’amour et Françoise Mallet-Joris avait signé plusieurs textes interprétés par la chanteuse.

La Parisienne, le titre qui l’a révélée au grand public

En 1975, Serge Lama avait invité Marie-Paule Belle à participer à sa tournée. Cette exposition lui avait permis de toucher un public beaucoup plus large. L’année suivante, elle avait rencontré un immense succès avec La Parisienne. La chanson était devenue son titre le plus célèbre et avait été récompensée par un disque d’or. Son répertoire comprend également Wolfgang et moi, Nosferatu, Les Petits Patelins et Berlin des années vingt. Au fil de sa carrière, Marie-Paule Belle s’était produite à l’Olympia, au Théâtre des Variétés ainsi qu’aux Francofolies de La Rochelle et de Montréal. Elle avait également travaillé pour le théâtre et participé aux Monologues du vagin dans les années 2000.

Plus de 400 chansons et 25 albums

Grande admiratrice de Barbara, Marie-Paule Belle lui avait consacré un spectacle intitulé De Belle à Barbara. En 2020, elle avait publié Comme si tu étais toujours là, un livre consacré à son histoire d’amour avec Françoise Mallet-Joris. Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres, elle avait sorti en 2023 l’album Un soir entre mille, composé de quinze chansons inédites. En mai 2026, un dernier best-of avait été publié pour célébrer ses 80 ans et plus d’un demi-siècle de carrière. Marie-Paule Belle laisse derrière elle 25 albums, plus de 400 chansons et l’un des titres les plus populaires de la chanson française des années 1970.