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Sylvie Vartan de retour : un an après sa tournée d’adieu, la chanteuse annonce une série de concerts en 2027

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Sylvie Vartan de retour : un an après sa tournée d’adieu, la chanteuse annonce une série de concerts en 2027
Sylvie Vartan de retour : un an après sa tournée d’adieu, la chanteuse annonce une série de concerts en 2027

Plus d’un an après avoir fait ses adieux à la scène avec sa tournée Je tire ma révérence, Sylvie Vartan a annoncé qu’elle retrouvera le public en 2027 pour une nouvelle série de concerts. À 81 ans, l’icône de la chanson française a décidé de prolonger son histoire avec son public, alors que beaucoup pensaient son ultime tournée définitivement derrière elle.  Pour accompagner cette annonce, la chanteuse a adressé un message à ses admirateurs : « J’ai eu envie de prolonger les moments de partage avec vous. » Une déclaration qui confirme que le lien tissé avec son public a pesé dans sa décision de remonter sur scène. 

Des adieux qui n’étaient finalement pas une retraite

En 2024 et 2025, Sylvie Vartan avait parcouru la France avec sa tournée Je tire ma révérence, présentée comme son dernier grand rendez-vous sur scène. Ces concerts s’étaient achevés au Palais des Congrès de Paris dans une forte émotion, mettant un terme à plus de six décennies de carrière scénique. Ces derniers mois, l’artiste avait toutefois laissé entendre qu’elle n’avait jamais véritablement parlé de retraite définitive. Elle expliquait que les médias avaient davantage utilisé ce terme qu’elle-même, tout en laissant la porte ouverte à des apparitions et à des projets adaptés à son rythme. 

Une tournée prévue en 2027

Les premières informations confirment qu’une nouvelle tournée est programmée pour 2027. Les dates, les villes et les modalités de réservation doivent être dévoilées ultérieurement. Ce retour offrira aux admirateurs de Sylvie Vartan une nouvelle occasion de retrouver sur scène celle qui a marqué plusieurs générations avec des titres comme La Maritza, La plus belle pour aller danser, Comme un garçon ou encore Qu’est-ce qui fait pleurer les blondes ? Après avoir cru assister à ses derniers concerts, le public pourra finalement applaudir une nouvelle fois l’une des plus grandes figures de la chanson française. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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