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Drame dans la Manche : quatre nouvelles vies brisées aux portes de l’Angleterre

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Drame dans la Manche : quatre nouvelles vies brisées aux portes de l’Angleterre
Drame dans la Manche : quatre nouvelles vies brisées aux portes de l’Angleterre

La tragédie migratoire continue de frapper le littoral du nord de la France dans l’indifférence fatiguée des politiques publiques. Ce jeudi 30 juillet, la préfecture maritime et celle du Pas-de-Calais ont confirmé la mort de quatre personnes lors de tentatives distinctes de traversée clandestine de la Manche. Trois victimes ont été retrouvées inanimées à bord d’un canot au large de Dunkerque, tandis qu’un quatrième corps a été repêché après le naufrage d’une embarcation de fortune survenu tard dans la nuit au large d’Hardelot, portant à au moins quatorze le nombre de décès enregistrés dans le détroit depuis le début de l’année.

Ce nouveau bilan macabre met en lumière l’inefficacité dramatique des dispositifs de surveillance face au désespoir des exilés et à la criminalité des passeurs. Alors que les secours ont également pris en charge six blessés légers, dont un nourrisson d’un an, ce énième drame maritime relance cruellement les critiques sur la gestion de cette poudrière migratoire, quelques jours seulement après la publication d’un rapport accablant émaillant la politique gouvernementale menée à la frontière franco-britannique.

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