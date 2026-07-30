Sécurité routière : la mortalité sur les autoroutes repart à la hausse en 2025

En 2025, la mortalité sur les autoroutes françaises recrute considérablement, atteignant 162 victimes, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Les comportements à risque, comme l'alcool, la vitesse excessive et l'inattention, sont en cause. Parallèlement, la Sécurité routière dénombre 3 515 décès sur l'ensemble des routes.

Après avoir atteint un niveau historiquement bas en 2024, la mortalité sur les autoroutes françaises est repartie à la hausse en 2025. Selon le bilan publié par l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (Asfa), 144 accidents mortels ont été recensés sur les autoroutes concédées, soit 30 de plus que l’année précédente. Au total, 162 personnes ont perdu la vie sur ces axes, contre 129 en 2024, ce qui représente une augmentation de 26%.

L’Asfa estime que cette dégradation traduit la persistance de comportements dangereux au volant, même si le niveau de mortalité reste inférieur à celui observé il y a plusieurs années. Les autorités rappellent que les périodes de grands départs en vacances nécessitent une vigilance accrue de la part des automobilistes.

Alcool, vitesse et distraction restent les principaux facteurs de risque

Pour la cinquième année consécutive, la consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments constitue la première cause des accidents mortels sur autoroute, représentant 23 % des cas. La vitesse excessive arrive en deuxième position avec 19%, touchant particulièrement les conducteurs de moins de 35 ans. L’inattention, souvent liée à l’utilisation du téléphone portable, du GPS ou d’autres appareils électroniques, est impliquée dans 17% des accidents, une proportion en hausse par rapport à l’année précédente.

Au total, 259 personnes ont trouvé la mort sur l’ensemble du réseau autoroutier français, concédé ou non, en 2025, soit une hausse de 8,4%. Plus largement, la Sécurité routière a enregistré 3 515 décès sur les routes françaises, en progression de 2,4% sur un an. L’année a également été marquée par le décès de deux agents intervenant sur le réseau routier national, rappelant les risques auxquels sont exposés les professionnels chargés de la sécurité des infrastructures.