Au Sénégal, Modou Fall parcourt Dakar habillé de déchets plastiques pour alerter

Modou Fall, surnommé « l’homme plastique », attire l’attention sur la pollution au Sénégal en portant une tenue réalisée avec des déchets plastiques. Sa démarche vise à sensibiliser le public et à inciter les autorités à appliquer les lois environnementales, souvent ignorées, pour lutter contre ce fléau.

Surnommé « l’homme plastique », l’activiste sénégalais Modou Fall arpente Dakar et d’autres régions du pays vêtu d’une tenue confectionnée entièrement à partir de déchets plastiques. Sa démarche vise à alerter l’opinion sur la pollution et à pousser les autorités à faire respecter la législation environnementale.

La tenue est faite de sacs, d’emballages et de fragments récupérés dans les rues : Modou Fall a choisi de porter littéralement le problème qu’il dénonce. Cet activiste sénégalais sillonne Dakar et d’autres régions du pays dans cet accoutrement singulier, devenu sa signature et son outil de sensibilisation à la pollution plastique.

Son objectif est double : rendre visible l’ampleur du fléau aux yeux des passants et interpeller les autorités sur la nécessité d’appliquer les lois existantes en matière de protection de l’environnement. Car la réglementation existe au Sénégal, mais son application reste insuffisante selon l’activiste.

En transformant son corps en support de message, Modou Fall cherche à provoquer une prise de conscience là où les discours peinent à s’imposer.