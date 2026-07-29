Pascal le Grand Frère visé par une nouvelle plainte pour violences sur mineur après une altercation

Pascal Soetens fait face à une nouvelle plainte pour violences sur mineur après une altercation survenue lors des fêtes de Sainte-Anne à Rethel. L'association Ligue de Défense des Valeurs Républicaines estime que sa réaction à une plaisanterie du jeune homme était excessive. Cette plainte s’ajoute à une première action judiciaire liée à ses commentaires sur les violences éducatives.

Pascal Soetens, connu pour avoir incarné Pascal, le grand frère sur TF1, est visé par une nouvelle plainte après une altercation survenue lundi 27 juillet lors des fêtes de Sainte-Anne à Rethel, dans les Ardennes. L’ancien animateur participait aux festivités et prenait des photos avec le public lorsqu’un jeune homme s’est approché de lui par derrière avant de lui passer un bras autour du cou. Le geste semble avoir été effectué pour plaisanter, mais Pascal Soetens l’a immédiatement repoussé. La confrontation s’est ensuite prolongée pendant plusieurs secondes. Le jeune homme est revenu au contact, tandis que Pascal Soetens tentait de l’éloigner. Les images montrent l’animateur le repousser vivement, lui porter un coup de pied et essayer de le déséquilibrer avec une balayette. Plusieurs policiers municipaux présents à proximité se sont alors placés entre les deux hommes. Très énervé, Pascal Soetens a reproché au jeune homme de l’avoir saisi au cou sans prévenir. « Je ne suis pas ton pote, t’es un fou toi, il vient, il m’étrangle », a-t-il lancé devant les témoins de la scène.

Une plainte annoncée pour « violences sur mineur »

Au lendemain de l’altercation, la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines a annoncé avoir saisi la justice contre Pascal Soetens pour des faits présentés comme des « violences sur mineur ». L’association estime que la réaction de l’ancien animateur ne peut pas être considérée comme un simple mouvement destiné à se dégager. Elle lui reproche notamment d’avoir continué à repousser le jeune homme et d’avoir tenté de le faire tomber alors que des policiers municipaux se trouvaient déjà sur place. Dans sa déclaration, la LDVR décrit « une scène d’une violence saisissante » et considère que les gestes visibles sur la vidéo pourraient avoir provoqué la chute brutale du jeune homme. Elle demande notamment que Pascal Soetens soit entendu, que les policiers municipaux présents lors des faits soient interrogés et que les images soient examinées dans le cadre d’une enquête. La plainte devra désormais être étudiée par le parquet, qui décidera des éventuelles suites à donner. À ce stade, aucune décision judiciaire n’a été rendue contre Pascal Soetens dans cette affaire.

Une seconde procédure en moins d’un mois

Cette nouvelle plainte arrive quelques semaines après une première démarche de la même association contre Pascal Soetens. Le 3 juillet, la LDVR avait déjà saisi la justice à la suite de déclarations de l’ancien animateur concernant Hamza, un adolescent de 14 ans surnommé « Hamza La Douane ». Dans une vidéo consacrée au comportement du jeune garçon autour du canal Saint-Martin à Paris, Pascal Soetens avait estimé que la discussion ne suffisait plus et avait recommandé de lui administrer une « claque pédagogique ». Il avait également évoqué la possibilité de donner plusieurs gifles si l’adolescent continuait ses provocations. L’association avait considéré que ces déclarations pouvaient relever d’une provocation publique à commettre des violences contre un mineur et d’une apologie de la violence. Cette première plainte était distincte de celle concernant l’altercation de Rethel. Pascal Soetens se retrouve donc visé par deux procédures engagées en moins d’un mois : la première pour ses propos sur les violences éducatives, la seconde pour les gestes effectués lors de son face-à-face avec le jeune homme aux fêtes de Sainte-Anne.