Paris : trois personnes blessées dans une attaque au couteau, un suspect arrêté

Une attaque au couteau à la porte de Clichy à Paris a blessé trois personnes, dont deux en urgence absolue. Alerté par un policier hors service, le suspect est rapidement interpellé. Le parquet antiterroriste suit l'enquête pour déterminer les motivations derrière l'agression.

Une attaque au couteau a fait trois blessés ce lundi en fin de matinée dans le secteur de la porte de Clichy, dans le nord de Paris. Les faits se sont produits vers 11h30 à proximité de l’arrêt de tramway Porte de Clichy. Selon les premiers éléments, deux victimes ont été prises en charge en urgence absolue, tandis qu’une troisième, plus légèrement touchée, a été transportée à l’hôpital en urgence relative.

D’après les informations communiquées par les autorités, un policier hors service a aperçu un individu armé de deux couteaux en train d’agresser plusieurs passants. L’agent a immédiatement alerté les forces de l’ordre, tout en suivant le suspect jusqu’à son interpellation avec l’appui d’un équipage de police.

Le parquet national antiterroriste évalue la situation

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le suspect maîtrisé au sol par plusieurs personnes avant son arrestation. Selon plusieurs témoins, il aurait déclaré : « C’est Allah qui m’a ordonné », des propos qui figurent désormais parmi les éléments examinés par les enquêteurs.

Le parquet de Paris est chargé de l’enquête. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a indiqué suivre l’évolution de la procédure et se tient en observation afin de déterminer si les circonstances des faits justifient sa saisine. À ce stade, les motivations de l’auteur présumé et la qualification exacte des faits restent à établir.