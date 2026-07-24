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Le parquet de Paris ouvre une enquête contre le réseau libertin Wyylde

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Le parquet de Paris ouvre une enquête contre le réseau libertin Wyylde
Le parquet de Paris ouvre une enquête contre le réseau libertin Wyylde

Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Wyylde, un réseau social libertin soupçonné d’avoir joué un rôle dans une affaire de viols collectifs filmés en Gironde. La plateforme aurait été utilisée pour recruter des hommes participant à ces agressions. Dix-neuf personnes sont mises en examen dans ce dossier qui implique six victimes identifiées à ce jour. Le principal suspect est accusé d’avoir orchestré les viols de plusieurs de ses compagnes en recrutant des participants via ce canal.

Des viols diffusés en direct

Certains de ces viols ont été diffusés en direct sur le réseau Wyylde, ajoutant une dimension particulièrement glaçante à cette affaire. Les enquêteurs cherchent à déterminer précisément le rôle qu’a pu tenir la plateforme dans cette mécanique criminelle. L’ouverture de cette enquête parisienne vise à éclaircir les responsabilités éventuelles du réseau social dans la commission de ces crimes.

Cette affaire révèle les dérives possibles des plateformes de rencontres libertines lorsqu’elles échappent à tout contrôle. Les autorités judiciaires entendent faire toute la lumière sur les mécanismes ayant permis ces agressions répétées. Le nombre de victimes pourrait encore évoluer au fil de l’instruction.

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