Réseau de prostitution de luxe Naiad : huit ans de prison pour les organisatrices

Deux femmes à la tête d’un vaste réseau de prostitution de luxe à Paris ont été condamnées à de lourdes peines de prison.

La justice a frappé fort contre les organisatrices du réseau de prostitution de luxe Naiad. Deux femmes viennent d’être condamnées à huit et sept ans de prison pour avoir géré une organisation qui exploitait près de 80 prostituées à Paris. Sept personnes au total, âgées de 23 à 53 ans, ont été mises en examen dans cette affaire impliquant principalement des femmes originaires d’Ukraine et de Russie. Trois d’entre elles ont finalement été incarcérées à l’issue du procès.

Un système de blanchiment via le luxe

L’enquête a révélé un système criminel particulièrement sophistiqué de blanchiment d’argent. Les revenus tirés de la prostitution et du trafic de cigarettes étaient transformés en produits de luxe, notamment de la maroquinerie de prestige achetée dans les grands magasins parisiens. Ce procédé permettait de masquer des flux financiers opaques et de donner une apparence légale à l’argent sale. Deux femmes chargées de réaliser ces acquisitions avaient été incarcérées après avoir enfreint leurs interdictions judiciaires.

Le démantèlement de ce réseau illustre la capacité des organisations criminelles à exploiter le secteur du luxe parisien pour leurs activités illégales. Les prostituées, recrutées dans les pays de l’Est, étaient mises à disposition d’une clientèle fortunée dans la capitale française. Les peines prononcées témoignent de la volonté des autorités de sanctionner sévèrement les réseaux d’exploitation sexuelle et les circuits de blanchiment associés.