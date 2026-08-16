Natation : Léon Marchand champion d’Europe du 400m nage libre, deuxième médaille d’or en deux jours et record de France

Léon Marchand s'impose lors des Championnats d'Europe de natation en remportant le 400 m nage libre, réalisant un temps de 3’43”14, un nouveau record de France. À peine un jour après son titre au 200 m papillon, le Français démontre sa polyvalence et son potentiel à l'approche des Jeux olympiques de Los Angeles.

Léon Marchand termine ses Championnats d’Europe de natation en patron. Au lendemain de son titre sur 200 m papillon, le Français a remporté ce dimanche 16 août le 400 m nage libre à Saint-Denis, décrochant ainsi une deuxième médaille d’or individuelle en deux jours. Pour sa première apparition sur cette distance dans un grand Championnat, le Toulousain de 24 ans a frappé très fort en s’imposant en 3’43”14, nouveau record de France. Marchand a devancé le Hongrois Oliver Papai, deuxième en 3’44”46, et l’Allemand Lukas Märtens, troisième en 3’44”57. Une victoire particulièrement marquante puisque Märtens est le champion olympique en titre et le détenteur du record du monde de la distance.

Marchand prend les commandes dès les premiers mètres

Contrairement aux séries du matin, durant lesquelles il avait géré son effort, Léon Marchand a immédiatement imposé un rythme très élevé en finale. Le Français a pris la tête dès les premières longueurs et n’a plus quitté la première place. À mi-course, il est passé aux 200 m en 1’49”49. Ses coulées, particulièrement efficaces à chaque virage, lui ont permis de conserver puis d’accentuer son avance sur ses principaux adversaires. Dans les dernières longueurs, alors que Papai et Märtens tentaient de revenir, Marchand a continué à creuser l’écart. Il a finalement touché le mur en 3’43”14, avec plus d’une seconde d’avance sur son premier poursuivant.

Le record de France de Yannick Agnel tombe après quinze ans

Au-delà du titre européen, Léon Marchand signe une nouvelle performance historique pour la natation française. Son chrono de 3’43”14 constitue un nouveau record de France du 400 m nage libre. L’ancienne référence nationale appartenait depuis 2011 à Yannick Agnel. Marchand efface ainsi un record vieux de quinze ans dès sa première finale internationale sur cette distance. La performance prend une dimension supplémentaire compte tenu de la concurrence présente à Saint-Denis. Lukas Märtens, champion olympique à Paris en 2024, possède le record du monde du 400 m nage libre. Marchand l’a battu de plus d’une seconde lors de cette finale européenne.

Une discipline nouvelle au plus haut niveau pour Marchand

Le résultat était loin d’être acquis avant le départ. Le 400 m nage libre n’est pas l’une des épreuves historiques de Léon Marchand, davantage connu pour le 200 m et le 400 m 4 nages, le 200 m papillon ou encore le 200 m brasse. Le Français abordait même ces Championnats d’Europe avec une préparation perturbée par une blessure à l’adducteur droit, contractée lors des Championnats de France en juin. Cette blessure l’avait conduit à réduire son programme européen et à renoncer notamment à ses deux épreuves de 4 nages. Le 400 m nage libre constituait donc un pari. Marchand l’a transformé en titre continental et en record national.

Deux titres européens individuels en moins de 24 heures

Cette victoire intervient au lendemain du premier sacre européen individuel de la carrière de Léon Marchand. Samedi soir, le quadruple champion olympique de Paris 2024 avait remporté le 200 m papillon en 1’51”72. En moins de 24 heures, Marchand a donc remporté deux épreuves très différentes : le 200 m papillon, discipline dont il est champion olympique, puis le 400 m nage libre, qu’il découvrait à ce niveau de compétition. Avant ces deux titres, il avait également participé au relais français du 4 × 200 m nage libre, avec lequel il avait décroché l’argent. Lors de ce relais, il avait signé un impressionnant 1’43”76 sur son parcours lancé.

Un nouveau terrain de jeu à deux ans des Jeux de Los Angeles

Ce succès ouvre désormais une nouvelle possibilité dans le programme déjà particulièrement chargé de Léon Marchand. Le 400 m nage libre figure au programme olympique et sera disputé dès le début des épreuves de natation aux Jeux de Los Angeles en 2028. En dominant dès sa première grande finale européenne certains des meilleurs spécialistes du continent et en descendant à 3’43”14, Marchand montre qu’il peut désormais prétendre aux premières places internationales sur cette distance. À deux ans des prochains Jeux olympiques, le Français vient ainsi d’ajouter une nouvelle épreuve à un répertoire déjà exceptionnel. Et à Saint-Denis, devant le public français, il l’a fait de la manière la plus spectaculaire possible : un titre européen et un record de France dès sa première tentative dans un grand Championnat.