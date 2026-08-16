Natation : Mary-Ambre Moluh championne d’Europe du 100 m dos avec un nouveau record d’Europe

Mary-Ambre Moluh remporte le titre de championne d’Europe du 100 m dos à Paris, établissant un nouveau record d’Europe en 57″94. Elle devance Marrit Steenbergen et Pauline Mahieu, qui décroche la médaille de bronze. Moluh, déjà couronnée dans d'autres épreuves, confirme son statut de référence sur la distance.

Mary-Ambre Moluh est championne d’Europe du 100 m dos. La Française de 20 ans s’est imposée samedi 15 août lors de la finale des Championnats d’Europe 2026, disputés à Paris, en réalisant un chrono exceptionnel de 57″94. Une performance qui lui permet également d’établir un nouveau record d’Europe de la distance. La Française devance nettement la Néerlandaise Marrit Steenbergen, deuxième en 58″46, tandis que Pauline Mahieu complète le podium en 58″77. La France place ainsi deux nageuses sur le podium européen du 100 m dos.

Un record d’Europe encore amélioré

Mary-Ambre Moluh possédait déjà le record continental. Plus tôt dans ces Championnats d’Europe, elle était devenue la première Européenne à passer sous les 58 secondes sur 100 m dos en réalisant 57″99 au départ du relais mixte 4 × 100 m quatre nages remporté par la France. Quelques jours plus tard, elle fait encore mieux en finale individuelle : 57″94, soit cinq centièmes de moins. Moluh confirme ainsi son statut de référence européenne actuelle du 100 m dos et ajoute le titre continental au record.

Pauline Mahieu arrache le bronze en 58″77

La soirée française est complétée par Pauline Mahieu. Cinquième après la première longueur, la nageuse de 27 ans réalise une grosse deuxième partie de course pour revenir sur ses concurrentes et décrocher la troisième place en 58″77, nouveau record personnel. Mahieu obtient ainsi une nouvelle médaille dans ces Championnats d’Europe après son bronze sur 200 m dos. Les deux Françaises avaient déjà affiché leur niveau dès les demi-finales du 100 m dos, terminées avec les deux meilleurs chronos : 58″21 pour Moluh et 58″93 pour Mahieu.

Trois médailles pour Moluh à ces Championnats d’Europe

Ce titre constitue déjà la troisième médaille de Mary-Ambre Moluh dans ces Championnats d’Europe. La Française avait remporté l’or avec le relais mixte 4 × 100 m quatre nages et décroché l’argent sur 50 m dos, avant de s’offrir le 100 m dos avec le record d’Europe. Avec 57″94, Mary-Ambre Moluh quitte donc le bassin avec un titre européen individuel et une nouvelle référence continentale, tandis que Pauline Mahieu offre à la France une deuxième place sur le podium grâce à sa médaille de bronze.