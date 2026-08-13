Florent Manaudou prend sa retraite: «J’annonce la fin»

Florent Manaudou annonce officiellement sa retraite à 35 ans, après une carrière marquée par six médailles olympiques, dont une en or à Londres 2012. Il célébrera ses adieux lors d'un jubilé prévu au Centre aquatique olympique de Saint-Denis, en marge des Championnats d’Europe, le 15 août.

Florent Manaudou met définitivement un terme à sa carrière. À 35 ans, le champion olympique français a annoncé ce jeudi 13 août qu’il quittait la natation de haut niveau, près de deux ans après ses dernières médailles décrochées aux Jeux olympiques de Paris 2024. L’annonce a été faite en direct sur France Télévisions, où le nageur officie comme consultant pendant les Championnats d’Europe organisés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. Alors que son avenir sportif restait officiellement en suspens depuis plusieurs mois, Florent Manaudou a cette fois prononcé les mots qui ferment définitivement la porte à un retour en compétition. « Deux ans après, j’annonce la fin. Ce sera samedi, à 18 heures. Pour ceux qui viennent à la piscine, je vous invite à venir une demi-heure plus tôt », a-t-il déclaré à l’antenne.

Un jubilé samedi à Saint-Denis

La carrière de Florent Manaudou sera officiellement célébrée samedi 15 août à Saint-Denis. Un jubilé est prévu à 18h au Centre aquatique olympique, en marge des Championnats d’Europe de natation. Une cérémonie qui permettra au public français de saluer une dernière fois l’un des nageurs les plus titrés de l’histoire de la natation tricolore. Sa sœur Laure Manaudou doit notamment être présente. Florent Manaudou avait pourtant choisi de ne pas participer à ces Championnats d’Europe 2026. Dès janvier, il avait annoncé qu’il ne prendrait pas part à la compétition, dont il est l’un des parrains. Il refusait alors de parler officiellement de retraite et laissait encore ouverte la possibilité d’un éventuel retour. Cette fois, le doute est levé.

Deux ans de réflexion après les JO de Paris

Florent Manaudou n’avait plus disputé de grande compétition internationale depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. Il y avait décroché deux nouvelles médailles de bronze, sur 50 m nage libre et avec le relais français du 4 × 100 m quatre nages. Il avait ensuite participé au meeting de Saint-Dizier en octobre 2024, avant de s’éloigner progressivement de l’entraînement et de la compétition. Ces derniers mois, le Français avait largement relâché son rythme d’entraînement et multiplié les projets en dehors des bassins. Il avait notamment participé à Danse avec les stars en 2025, terminant deuxième de l’émission avec Elsa Bois, tout en réfléchissant à différents projets personnels, associatifs et humanitaires.

Champion olympique à Londres, six médailles aux JO

Florent Manaudou quitte les bassins avec six médailles olympiques remportées au cours de quatre éditions consécutives des Jeux. Sa carrière internationale a explosé aux Jeux de Londres en 2012. À 21 ans, il avait créé la surprise en devenant champion olympique du 50 m nage libre. Quatre ans plus tard, à Rio, il avait remporté deux médailles d’argent : sur 50 m nage libre et avec le relais 4 × 100 m nage libre. Après avoir interrompu sa carrière pour notamment se tourner vers le handball, il était revenu à la natation de haut niveau en 2019. Aux Jeux de Tokyo, disputés en 2021, il avait de nouveau décroché l’argent sur 50 m nage libre. Enfin, à Paris en 2024, Florent Manaudou était encore monté deux fois sur le podium, avec le bronze du 50 m nage libre et celui du relais 4 × 100 m quatre nages. Son bilan olympique s’arrête donc à six médailles : une en or, trois en argent et deux en bronze.

Sur le podium du 50 m lors de quatre Jeux consécutifs

Florent Manaudou aura surtout réussi une performance exceptionnelle sur son épreuve fétiche. Entre Londres 2012 et Paris 2024, il est monté sur le podium olympique du 50 m nage libre lors de quatre éditions consécutives : or à Londres, argent à Rio, argent à Tokyo et bronze à Paris. À ces résultats olympiques s’ajoutent de nombreux titres mondiaux et européens, en individuel comme en relais. Il avait déjà interrompu une première fois sa carrière après les Jeux de Rio 2016. Après plusieurs années loin du plus haut niveau, il avait repris l’entraînement en 2019 avec l’ambition de revenir aux Jeux. Une décision qui lui aura finalement permis d’ajouter trois nouvelles médailles olympiques à son palmarès.

Samedi, les derniers adieux au bord du bassin

Depuis Paris 2024, Florent Manaudou avait soigneusement évité de prononcer le mot « retraite ». En janvier dernier encore, lorsqu’il avait annoncé son forfait pour les Championnats d’Europe de Saint-Denis, il expliquait ne pas vouloir fermer définitivement la porte à une reprise. Le suspense aura finalement duré près de deux ans. À 35 ans, Florent Manaudou a désormais tranché. Samedi, au Centre aquatique olympique de Saint-Denis, le public français pourra célébrer une dernière fois le champion olympique de Londres et refermer avec lui quatorze années d’une carrière internationale marquée par six médailles olympiques et quatre podiums consécutifs sur le 50 m nage libre.