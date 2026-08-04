— UFC : Allan Nascimento meurt à 34 ans d’une crise cardiaque

Le combattant brésilien Allan Nascimento est mort à l’âge de 34 ans. Le spécialiste des poids mouches a été retrouvé inconscient lundi, après avoir apparemment été victime d’une crise cardiaque pendant son sommeil. Malgré l’arrivée des secours et les tentatives de réanimation, son décès a été constaté sur place.

Retrouvé inconscient pendant son sommeil

Allan Nascimento se trouvait dans son sommeil lorsqu’il aurait été victime d’un malaise cardiaque. Les personnes présentes ont découvert le combattant sans réaction avant de solliciter les services d’urgence. L’équipe médicale dépêchée sur place n’est pas parvenue à le réanimer. La crise cardiaque reste présentée comme une cause probable. Aucune conclusion médicale définitive ni autre précision sur les circonstances exactes du décès n’a été rendue publique pour le moment. Le Brésilien, surnommé « Puro Osso », était toujours en activité et évoluait dans la catégorie des poids mouches de l’UFC. Sa mort survient seulement 44 jours après son dernier passage dans l’octogone.

Un dernier combat disputé le 20 juin

Allan Nascimento avait combattu pour la dernière fois le 20 juin à Las Vegas, face à l’Américain Mitch Raposo. Le Brésilien s’était incliné au terme des 3 rounds par décision partagée, après un affrontement particulièrement serré. Cette défaite avait mis fin à une série de plusieurs succès obtenus dans l’organisation. Aucun problème de santé grave n’avait été publiquement annoncé à la suite de ce combat. Nascimento devait également participer le 9 août à un événement organisé autour de Charles Oliveira, son partenaire d’entraînement de longue date. Sa présence avait encore été annoncée quelques jours avant sa mort.

22 victoires en 29 combats professionnels

Professionnel depuis 2011, Allan Nascimento avait disputé 29 combats de MMA pour un bilan de 22 victoires et 7 défaites. Spécialiste du jiu-jitsu brésilien et des combats au sol, il avait remporté 16 de ses affrontements par soumission. Il s’était fait connaître du public international en 2018 lors des Dana White’s Contender Series. Opposé à Raulian Paiva, il avait perdu par décision partagée et n’avait pas obtenu immédiatement de contrat avec l’UFC. Le combattant avait finalement rejoint l’organisation en 2021. En 6 combats dans l’octogone, il avait enregistré 4 victoires et 2 défaites, avec notamment des succès contre Carlos Hernandez, Jafel Filho, Jake Hadley et Cody Durden. Il avait également décroché 2 primes de « Performance de la soirée ».

Un combattant formé au sein de la Chute Boxe

Allan Nascimento s’entraînait au sein de la Chute Boxe Diego Lima, l’une des équipes les plus réputées du MMA brésilien. Il partageait régulièrement ses entraînements avec Charles Oliveira, ancien champion des poids légers de l’UFC, ainsi qu’avec plusieurs combattants brésiliens engagés dans les grandes organisations internationales. Nascimento était apprécié pour son niveau technique au sol, mais également pour sa discrétion et son attitude auprès de ses partenaires. Plusieurs membres de son équipe le considéraient comme l’un des piliers du groupe.

Charles Oliveira rend hommage à son « frère »

L’annonce de sa disparition a provoqué de nombreuses réactions parmi les combattants. Charles Oliveira a salué la mémoire de celui qu’il présentait comme un frère et un compagnon de route. Dustin Poirier, Henry Cejudo, Mackenzie Dern et plusieurs autres figures du MMA ont également adressé leurs condoléances à sa famille et à ses proches. La Chute Boxe a rendu hommage à un combattant décrit comme humble, déterminé et profondément attaché à son équipe. Allan Nascimento laisse derrière lui une carrière de 15 ans et 29 combats professionnels, dont 6 disputés sous les couleurs de l’UFC.