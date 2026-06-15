Ciryl Gane bat Alex Pereira à la Maison Blanche et devient champion intérimaire des poids lourds de l’UFC

Ciryl Gane a signé l’une des victoires les plus marquantes de l’histoire française à l’UFC en battant Alex Pereira par TKO au deuxième round, ce samedi à Washington, lors de l’UFC Freedom organisé dans le décor inédit de la Maison Blanche. Le Vendéen s’empare ainsi de la ceinture intérimaire des poids lourds. Face à un adversaire réputé pour sa puissance et sa capacité à faire basculer un combat sur un seul coup, Gane a livré une prestation maîtrisée, sérieuse et décisive.

Une victoire pour le MMA français

Ce succès place Ciryl Gane dans une position de force chez les lourds. Battre Alex Pereira, ancien champion et figure de l’UFC, représente un résultat de très haut niveau pour le Français. Gane avait besoin d’une grande victoire. Il l’a obtenue dans un cadre exceptionnel, avec une finition avant la limite et une ceinture en jeu. Le résultat donne à sa performance un poids particulier, vrai un basculement sportif dans la catégorie.

Un premier round sous contrôle

Le combat a démarré dans une tension contenue. Les deux hommes ont pris le temps de se jauger, chacun cherchant la bonne distance. Pereira a travaillé avec ses kicks, a avancé et a tenté d’installer sa pression. Son objectif était clair : faire reculer Gane, imposer son rythme, puis trouver l’ouverture avec sa puissance. Gane ne s’est jamais laissé enfermer. Très mobile, il a bougé, répondu en reculant et empêché le Brésilien de poser durablement sa puissance. Le Français a touché en low kick, puis au corps, tout en restant lucide dans ses déplacements.

Gane impose son plan

Le Français a appliqué sa stratégie : ne pas rester en face de Pereira, casser son avancée, répondre sans se précipiter et multiplier les angles. Il a même feinté une entrée en lutte, rappelant à Pereira qu’il pouvait aussi être dangereux dans ce registre. Cette menace a participé à freiner l’engagement du Brésilien, obligé de défendre plusieurs options au lieu de se concentrer uniquement sur sa boxe et ses appuis. Plus actif, plus précis et plus entreprenant, Gane a pris la première reprise avec autorité.

Le deuxième round fait basculer le combat

La deuxième reprise a changé la dimension de la soirée. Gane a poursuivi son travail, a continué à priver Pereira de son rythme et a fini par provoquer l’arrêt du combat. Le TKO au deuxième round scelle une victoire nette du Français.

Une ceinture intérimaire

Avec cette victoire, Ciryl Gane devient champion intérimaire des poids lourds de l’UFC. Le résultat le replace au sommet de la catégorie et le rapproche d’un combat pour l’unification. Cette performance répond aussi aux attentes qui pesaient sur lui. Gane devait prouver qu’il pouvait gagner un très grand combat dans un contexte de pression maximale. Il l’a fait par TKO, contre un adversaire de premier plan, dans l’un des événements les plus exposés de l’année.

Une soirée lancée dans un décor hors norme

L’UFC Freedom se tenait à Washington, dans le cadre exceptionnel de la Maison Blanche. La soirée avait été menacée par la météo, mais l’événement a finalement été lancé avec plusieurs combats conclus par K.-O. avant le choc entre Gane et Pereira. La victoire de Ciryl Gane prend donc une portée encore plus forte. Le Français repart avec la ceinture intérimaire, une victoire par arrêt de l’arbitre et l’un des plus grands succès de sa carrière.