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La sensation ! L’universitaire Ja’Kobe Tharp bat le record du monde du 110m haies

11 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— La sensation ! L’universitaire Ja’Kobe Tharp bat le record du monde du 110m haies
La sensation ! L’universitaire Ja’Kobe Tharp bat le record du monde du 110m haies

Ja’Kobe Tharp a battu le record du monde du 110 m haies en 12’’75, mercredi soir à Eugene, dans l’Oregon, lors des Championnats NCAA en plein air. L’Américain de 20 ans a amélioré de cinq centièmes l’ancienne marque mondiale d’Aries Merritt, qui tenait depuis 2012 avec 12’’80. 

Un chrono signé en demi-finale

Le coureur d’Auburn University a réalisé cette performance en demi-finale, sur la piste de Hayward Field. Le vent mesuré à +1,0 m/s rend la performance valable. Tharp a remporté sa course nettement et s’est qualifié pour la finale, programmée vendredi soir. 

Le premier homme sous les 12’’80

Avec ce 12’’75, Tharp devient le premier hurdler à descendre sous la barrière des 12’’80 sur 110 m haies. Il détenait déjà un solide statut sur le circuit universitaire américain : champion NCAA en titre, champion des États-Unis, et champion du monde U20. 

Une progression brutale

Avant ce coup de tonnerre, son record personnel officiel sur 110 m haies était de 13’’01, établi en 2025. En une soirée, Tharp a donc changé d’échelle : il n’a pas seulement gagné une course universitaire, il a signé le chrono le plus rapide de l’histoire de sa discipline. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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