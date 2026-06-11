— La sensation ! L’universitaire Ja’Kobe Tharp bat le record du monde du 110m haies

Ja’Kobe Tharp a battu le record du monde du 110 m haies en 12’’75, mercredi soir à Eugene, dans l’Oregon, lors des Championnats NCAA en plein air. L’Américain de 20 ans a amélioré de cinq centièmes l’ancienne marque mondiale d’Aries Merritt, qui tenait depuis 2012 avec 12’’80.

Un chrono signé en demi-finale

Le coureur d’Auburn University a réalisé cette performance en demi-finale, sur la piste de Hayward Field. Le vent mesuré à +1,0 m/s rend la performance valable. Tharp a remporté sa course nettement et s’est qualifié pour la finale, programmée vendredi soir.

Le premier homme sous les 12’’80

Avec ce 12’’75, Tharp devient le premier hurdler à descendre sous la barrière des 12’’80 sur 110 m haies. Il détenait déjà un solide statut sur le circuit universitaire américain : champion NCAA en titre, champion des États-Unis, et champion du monde U20.

Une progression brutale

Avant ce coup de tonnerre, son record personnel officiel sur 110 m haies était de 13’’01, établi en 2025. En une soirée, Tharp a donc changé d’échelle : il n’a pas seulement gagné une course universitaire, il a signé le chrono le plus rapide de l’histoire de sa discipline.