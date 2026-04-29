Coupe du monde 2026 : les joueurs qui se couvrent la bouche face à un adversaire risqueront le carton rouge

À quelques semaines du Mondial 2026, l’IFAB et la FIFA durcissent le ton contre les comportements suspects sur le terrain. Un joueur qui cache sa bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra désormais être exclu. Une mesure forte, pensée pour lutter contre les propos discriminatoires, mais qui ne s’appliquera pas automatiquement à toutes les compétitions.

Le Mondial 2026 servira de grand test

La Coupe du monde 2026 sera donc le théâtre d’un durcissement important des règles disciplinaires. Réuni à Vancouver, l’IFAB, l’instance qui veille aux Lois du jeu, a validé une mesure proposée par la FIFA : un joueur qui se couvre la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge. Cette nouvelle disposition sera mise en place lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La main devant la bouche, un geste désormais à risque

Depuis plusieurs années, le geste est devenu courant sur les terrains : deux joueurs s’approchent, échangent quelques mots, puis l’un d’eux place sa main ou son maillot devant sa bouche pour éviter que ses propos soient lus par les caméras. Ce réflexe, souvent présenté comme une manière de parler discrètement, est désormais vu par les instances comme une possible tentative de dissimulation. Pour la FIFA et l’IFAB, l’objectif est clair : empêcher qu’un joueur puisse cacher des insultes, des provocations ou des propos discriminatoires derrière un geste devenu presque banal.

Une arme contre les propos discriminatoires

Cette nouvelle règle vise surtout les confrontations tendues entre adversaires. Dans ce type de situation, un joueur qui masque volontairement sa bouche pourra être considéré comme cherchant à cacher ce qu’il dit. La mesure répond à une difficulté bien connue du football moderne : les matches sont filmés sous tous les angles, mais les propos tenus sur le terrain restent parfois impossibles à prouver. Lorsqu’un joueur cache sa bouche, la lecture labiale devient quasiment impossible, ce qui complique les enquêtes disciplinaires. Avec cette décision, les instances veulent envoyer un message simple avant le Mondial : ce qui est dit sur le terrain doit pouvoir être assumé.

Une expulsion possible, pas automatique

Point important : cette règle ne signifie pas qu’un joueur sera automatiquement expulsé dès qu’il portera la main à sa bouche. L’IFAB précise que la sanction sera appliquée à la discrétion de l’organisateur de la compétition. Autrement dit, la Coupe du monde 2026 l’adoptera bien, mais toutes les compétitions ne seront pas obligées de l’utiliser immédiatement ou de la même manière. Les championnats, coupes nationales ou compétitions continentales pourront donc décider de l’intégrer selon leurs propres règlements.

Toutes les sélections seront prévenues

Les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 doivent être informées de ces nouvelles consignes dans les prochaines semaines. L’objectif est d’éviter toute surprise pendant la compétition et de faire comprendre aux joueurs que certains gestes tolérés jusque-là ne le seront plus forcément au Mondial. Cette anticipation est essentielle : une telle règle peut changer le cours d’un match. Une expulsion directe pour un geste jugé suspect serait lourde de conséquences, surtout dans une compétition aussi exposée que la Coupe du monde.

Une règle forte, mais difficile à arbitrer

Sur le papier, la mesure est simple. Sur le terrain, elle pourrait être plus délicate à appliquer. Les arbitres devront juger le contexte : le joueur cache-t-il sa bouche pendant une véritable confrontation ? Cherche-t-il à masquer des propos envers un adversaire ? Ou s’agit-il d’un simple réflexe, d’une consigne tactique ou d’un échange sans tension ? C’est là que les débats risquent de naître. Comme souvent avec les règles disciplinaires, tout dépendra de l’interprétation de l’arbitre, du contexte de l’action et, éventuellement, de l’aide des images.