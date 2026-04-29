— PSG-Bayern : la presse étrangère salue une demi-finale spectaculaire

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 5-4 face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au lendemain de cette rencontre à 9 buts, les médias étrangers ont souligné le niveau offensif du match, son intensité et son caractère exceptionnel.

Les médias anglais saluent l’intensité du match

En Angleterre, The Guardian a souligné le rythme de la rencontre et la qualité technique proposée par les deux équipes. Le quotidien britannique a notamment mis en avant la pression offensive constante et le niveau de précision affiché par Paris et Munich.

Le Daily Mail a également insisté sur le caractère très ouvert du match. Le média anglais a décrit cette demi-finale comme l’un des grands rendez-vous européens récents, marqué par de nombreux déséquilibres mais aussi par une forte intensité offensive.

La presse espagnole met en avant le caractère exceptionnel de la rencontre

En Espagne, le quotidien As a présenté ce PSG-Bayern comme un match susceptible de rester dans l’histoire récente de la Ligue des champions. Le journal a notamment insisté sur le caractère inhabituel d’une rencontre aussi ouverte à ce stade de la compétition.

Marca, autre quotidien sportif espagnol, a rappelé que cette affiche était présentée avant le coup d’envoi comme une « finale avant l’heure ». Selon le média madrilène, la rencontre a répondu aux attentes en proposant un niveau de spectacle rarement atteint dans une demi-finale aller.

Le journal catalan Sport a lui aussi salué la qualité du match, en mettant en avant le jeu offensif et la prise de risque des deux équipes.

L’Italie souligne le spectacle offensif

En Italie, La Gazzetta dello Sport a également consacré des commentaires élogieux à cette demi-finale. Le média italien a souligné les neuf buts, les nombreuses occasions et la dimension spectaculaire du match.

Pour le quotidien sportif italien, cette rencontre a surtout mis en avant la volonté des deux équipes de jouer vers l’avant, dans un match où l’attaque a largement pris le dessus sur la gestion du résultat.

Un avantage pour Paris, mais une qualification encore ouverte

Sur le plan sportif, le PSG sort renforcé de cette première manche grâce à sa victoire. Cependant, le score de 5-4 laisse beaucoup d’incertitude avant le match retour. Paris devra défendre son avantage, tandis que le Bayern pourra s’appuyer sur sa capacité à marquer pour tenter de renverser la situation… Le match retour se déroulera mercredi prochain à Munich.