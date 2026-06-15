Mondial – La Belgique et l’Égypte se neutralisent (1-1) après une seconde mi-temps renversante

Pour son entrée dans le groupe G de la Coupe du monde, la Belgique a été accrochée par l’Égypte au terme d’un match nul, 1-1, conclu après cinq minutes de temps additionnel. Longtemps bousculés, les Belges ont couru derrière le score après l’ouverture égyptienne signée E. Ashour à la 20e minute.

La première période a tourné à l’avantage de l’Égypte. Plus tranchante, plus juste dans les situations importantes, la sélection égyptienne a puni une Belgique trop terne, incapable d’imposer son rythme avant la pause. Le but d’Ashour a récompensé ce temps fort et a placé les Diables Rouges dans une position inconfortable pour toute la suite du match.

Un match transformé après la pause

La rencontre a changé de visage en seconde période. Après un premier acte fermé et décevant côté belge, le match s’est ouvert. L’Égypte a eu plusieurs occasions de faire le break et de prendre une avance plus nette, sans y parvenir. Ce manque d’efficacité a laissé la Belgique en vie.

Les Belges ont fini par revenir à la 66e minute sur un but contre son camp de M. Hany. Cette égalisation a complètement relancé la partie. À partir de là, le match est devenu beaucoup plus vivant, avec une seconde période nettement plus intense et plus spectaculaire que la première.

La Belgique pousse, Mechele manque le dernier coup

Dans le temps additionnel, la Belgique a tenté d’arracher la victoire. À la 90e+3, les Diables Rouges ont obtenu un coup franc excentré. Tielemans l’a frappé rentrant dans la surface. Mechele a coupé la trajectoire, mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre. C’était la grosse opportunité belge de fin de rencontre.

Malgré une fin de match animée, la Belgique n’a pas réussi à faire basculer le match. L’Égypte, de son côté, peut nourrir des regrets après avoir mené au score et laissé passer plusieurs occasions de tuer la rencontre.

Après ce nul, les deux équipes comptent 1 point. L’Iran et la Nouvelle-Zélande, les deux autres équipes du groupe, s’affrontent à 3h du matin heure française.