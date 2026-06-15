Après la guerre, l’Iran face à une bombe à retardement politique et sociale

Alors qu’un accord semble ouvrir la voie à la fin de la guerre entre l’Iran et les États-Unis, les dirigeants iraniens pourraient désormais être confrontés à un défi tout aussi redoutable : répondre aux attentes contradictoires d’une population appauvrie et d’un camp conservateur renforcé par le conflit. Pour de nombreux observateurs, les difficultés les plus sérieuses pour le pouvoir iranien pourraient commencer une fois les combats terminés.

L’économie iranienne était déjà fragilisée par des années de sanctions internationales avant d’être davantage éprouvée par la guerre. La hausse du coût de la vie, la dégradation du pouvoir d’achat et les difficultés économiques ont alimenté un profond mécontentement au sein de la population, qui espère désormais bénéficier des dividendes de la paix.

Face à cette situation, les autorités se retrouvent prises entre deux camps aux attentes opposées. D’un côté, les conservateurs les plus influents estiment que l’Iran est sorti victorieux de la confrontation avec Washington. Ils réclament une position plus ferme lors des futures négociations avec les États-Unis, ainsi qu’un important programme de réarmement destiné à renforcer les capacités militaires du pays.

De l’autre côté, une grande partie de la population souhaite voir les éventuels bénéfices d’un allègement des sanctions ou le déblocage d’avoirs financiers iraniens servir à améliorer les conditions de vie. Beaucoup espèrent que ces ressources seront utilisées pour relancer l’économie, créer des emplois et offrir de meilleures perspectives après des années de difficultés.

Cette opposition d’intérêts place les dirigeants iraniens devant un choix délicat. Consacrer davantage de ressources à la défense pourrait alimenter la frustration populaire, tandis qu’une priorité donnée à la relance économique risquerait de mécontenter les tenants de la ligne dure, qui considèrent la sécurité nationale comme l’objectif principal.

Le souvenir des manifestations massives qui ont secoué le pays reste également présent. Des troubles réprimés par les autorités plus tôt cette année ont déjà mis en lumière la profondeur du mécontentement social. Dans ce contexte, les responsables iraniens redoutent qu’une nouvelle vague de protestations n’émerge si les attentes de la population ne sont pas satisfaites.

Pour plusieurs analystes, la fin des hostilités ne marquera donc pas la fin des difficultés de la République islamique. Au contraire, elle pourrait ouvrir une période de fortes tensions internes, au cours de laquelle le pouvoir devra arbitrer entre les exigences de ses soutiens les plus fidèles et celles d’une population de plus en plus impatiente face à la crise économique.