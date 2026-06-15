Une bataille à droite pourrait propulser Andy Burnham vers le pouvoir au Royaume-Uni

L’élection partielle qui se tiendra jeudi dans la circonscription de Makerfield pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir politique du Royaume-Uni. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, apparaît comme le favori pour remporter ce siège stratégique, une victoire qui lui ouvrirait la voie à une possible candidature à la tête du gouvernement britannique face au Premier ministre Keir Starmer.

Mais selon les observateurs, le succès potentiel de Burnham pourrait être davantage lié aux divisions de ses adversaires qu’à sa propre popularité. La droite populiste britannique aborde en effet ce scrutin profondément divisée, avec deux formations rivales qui se disputent le même électorat.

D’un côté se trouve Reform UK, dirigé par Nigel Farage, tandis que de l’autre, le parti Restore Britain est mené par Rupert Lowe. Les deux hommes étaient autrefois alliés avant une rupture politique particulièrement tendue l’an dernier. Leur rivalité menace aujourd’hui de fragmenter le vote conservateur et populiste dans cette circonscription du nord de l’Angleterre.

Cette élection est considérée comme l’une des plus importantes de la politique britannique récente. Bien que seulement 77 000 électeurs soient appelés aux urnes, le résultat pourrait influencer la future direction du pays et peser sur la course au leadership national.

Les enquêtes d’opinion suggèrent qu’Andy Burnham bénéficie directement de cette division. Les électeurs favorables à la droite populiste pourraient se répartir entre les deux partis concurrents, réduisant ainsi leurs chances de l’emporter face au candidat travailliste.

Sur le terrain, cette inquiétude est déjà perceptible. Certains électeurs favorables à Reform UK redoutent que la présence de Restore Britain ne disperse les voix et ne facilite la victoire de Burnham. Cette situation illustre les difficultés rencontrées par les mouvements populistes britanniques à maintenir une stratégie commune.

Alors que Reform UK avait réalisé une percée spectaculaire lors des élections locales de mai en remportant 24 des 25 sièges de conseil en jeu, la bataille qui oppose désormais ses anciens alliés pourrait finalement offrir à Andy Burnham une opportunité décisive de renforcer ses ambitions nationales et de s’imposer comme un prétendant sérieux au poste de Premier ministre.