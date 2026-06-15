L’UE divisée sur d’éventuelles sanctions contre Itamar Ben-Gvir malgré les critiques internationales

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne n’ont pas réussi à s’accorder sur l’adoption de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Cette absence de consensus met en évidence les divisions persistantes entre les États membres sur la manière de répondre aux controverses entourant cette figure de l’extrême droite israélienne.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a confirmé que plusieurs pays avaient proposé des mesures visant Ben-Gvir. Toutefois, les discussions n’ont pas permis de réunir l’unanimité nécessaire pour faire avancer une telle décision au niveau européen.

Le ministre israélien fait l’objet de critiques croissantes dans plusieurs pays occidentaux. Ces réactions ont notamment été alimentées par la diffusion d’une vidéo dans laquelle il se moquait de militants cherchant à acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza. Les images ont suscité l’indignation de nombreux responsables politiques et organisations internationales.

Certaines capitales ont déjà pris des mesures à titre national. La France a ainsi interdit à Itamar Ben-Gvir l’accès à son territoire en mai dernier. En Italie, des procureurs ont également ouvert une enquête le concernant, illustrant la pression grandissante exercée sur le ministre israélien dans plusieurs pays européens.

Malgré ces initiatives individuelles, les États membres de l’Union européenne demeurent divisés sur la réponse à adopter collectivement. Plusieurs gouvernements estiment que des sanctions constitueraient un signal politique fort, tandis que d’autres restent réticents à franchir cette étape.

L’absence d’accord laisse donc la question en suspens. Alors que les tensions liées à la guerre à Gaza continuent d’alimenter les débats diplomatiques, le cas d’Itamar Ben-Gvir pourrait revenir à l’ordre du jour lors de prochaines réunions européennes si la pression politique et internationale se poursuit.