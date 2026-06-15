Les parents de Christophe Gleizes réclament sa libération depuis New York

À la veille du premier match des Bleus au Mondial 2026, les parents du journaliste détenu en Algérie ont organisé un point presse à New York pour rappeler son sort.

Les parents de Christophe Gleizes se sont exprimés ce lundi à New York en marge de la Coupe du monde 2026, réclamant la libération de leur fils emprisonné depuis un an en Algérie. Le journaliste français, détenu après un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie, a pourtant reçu une accréditation de la Fifa pour couvrir le mondial. Ses parents ont profité de la conférence de presse de Didier Deschamps, à la veille du premier match de l’équipe de France, pour rappeler la situation de leur fils.

Un journaliste accrédité mais emprisonné

La famille Gleizes a organisé un point presse aux côtés des confrères journalistes sportifs présents sur place. Leurs mots résonnent comme un appel poignant : Christophe Gleizes devrait se trouver parmi les reporters accrédités, et non dans une cellule algérienne. Le contraste est saisissant entre l’accréditation officielle délivrée par la Fifa et la réalité d’un journaliste privé de liberté pour avoir exercé son métier.

Cette initiative intervient dans un contexte où la communauté des journalistes sportifs manifeste son soutien à Christophe Gleizes. La présence de ses parents à New York, au cœur de l’événement mondial que leur fils aurait dû couvrir, constitue un rappel symbolique fort. L’affaire continue d’attirer l’attention sur le sort des reporters emprisonnés pour leur travail d’investigation.