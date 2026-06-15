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France-Sénégal : Kanté remplace Mbappé en conférence de presse. Deschamps veut lui éviter un trajet en voiture￼

15 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
France-Sénégal : Kanté remplace Mbappé en conférence de presse. Deschamps veut lui éviter un trajet en voiture
France-Sénégal : Kanté remplace Mbappé en conférence de presse. Deschamps veut lui éviter un trajet en voiture

N’Golo Kanté participera à la conférence de presse organisée avant le match de l’équipe de France face au Sénégal. Le milieu de terrain des Bleus prendra la place de Kylian Mbappé devant les médias. Cette décision vient de Didier Deschamps. Le sélectionneur ne veut pas imposer à son capitaine plusieurs heures de voiture dans la journée pour se rendre au MetLife Stadium, lieu prévu pour la conférence de presse, avant de rejoindre ensuite le stade d’entraînement.

Un choix logistique, pas sportif

Kylian Mbappé n’est donc pas annoncé absent pour une raison physique ou disciplinaire. Il est simplement préservé d’un long déplacement supplémentaire dans une journée déjà chargée. Le staff français souhaite éviter une perte de temps et d’énergie inutile avant la séance d’entraînement. Mbappé restera donc à l’écart de cette conférence de presse, tandis que Kanté représentera les Bleus.

Kanté face aux médias

N’Golo Kanté sera donc chargé de répondre aux questions à la veille du match contre le Sénégal. Son passage devant la presse intervient dans un contexte où l’organisation des déplacements autour du MetLife Stadium pèse sur la préparation française. Le milieu de terrain, revenu au premier plan avec les Bleus, occupera ce rôle médiatique à la place du capitaine.

Mbappé attendu avant France–Irak

Kylian Mbappé devrait toutefois être présent lors de la conférence de presse organisée avant le match contre l’Irak. Le capitaine français devrait donc reprendre son rôle habituel face aux médias à cette occasion.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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