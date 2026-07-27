«Vous ne nous avez jamais lâchés» : Kylian Mbappé adresse une lettre aux Français après le Mondial

Kylian Mbappé adresse une lettre émotive aux Français après l'échec de la Coupe du monde 2026, où la France atteint la demi-finale. Il remercie les supporters, ses coéquipiers et le staff, tout en évoquant sa fierté d'être capitaine. Malgré la déception, il se projette vers l'avenir, promettant de nouvelles émotions ensemble.

Une semaine après la fin de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a choisi de s’adresser directement aux Français. Le capitaine des Bleus a publié ce lundi une longue lettre dans plusieurs titres de presse. Une prise de parole inhabituelle, loin des interviews télévisées et des réseaux sociaux, pour remercier les supporters après un mois de compétition marqué par un parcours jusqu’en demi-finale, mais aussi par une fin douloureuse. La France a quitté la Coupe du monde sans trophée après sa défaite contre l’Espagne en demi-finale, puis face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Malgré cette quatrième place, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la compétition avec dix réalisations.

Dans sa lettre, accompagnée de trois photographies, dont une image de lui enfant devant un poster de Thierry Henry, l’attaquant du Real Madrid revient sur sa déception, remercie ses partenaires, rend hommage à Didier Deschamps et s’adresse longuement aux millions de Français qui ont suivi les Bleus malgré les horaires tardifs.

Une lettre adressée à toute la France

« Merci.

Un mois d’émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France.

De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l’écran comme dans les tribunes. Voilà ce qu’on a vécu ensemble, une histoire incroyable.

On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus.

Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus.

On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers.

Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d’équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n’aurais jamais pu marquer autant. Ce titre est autant celui du collectif que le mien.

Petit, je rêvais de jouer une Coupe du monde, au moins une. J’en ai joué trois, j’en ai gagné une et, cette année, j’ai eu la fierté de la disputer avec le brassard de capitaine. Je ne l’oublierai jamais.

Vous avez veillé tard, parfois jusqu’au cœur de la nuit selon les fuseaux horaires, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde, vous vous êtes retrouvés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et ailleurs.

D’autres étaient au plus près de nous, dans les stades, drapeau sur les épaules. Des enfants aux yeux qui brillaient, des hommes et des femmes de toutes origines et toutes générations confondues, réunis autour du même plaisir, celui du partage. C’est la force de ce sport.

Et vous ne nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs, même quand on le méritait moins. Cette histoire, on l’a écrite à plusieurs millions de mains, pas seulement onze sur le terrain, portées par la même ferveur.

À Didier, j’ai déjà dit ce que j’avais à dire, il le sait. Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et à celles et ceux qui nous ont accueillis aux États-Unis pendant toute cette compétition.

Le football, au fond, reste un jeu. Un jeu qu’on prend très au sérieux, qu’on travaille toute une vie pour essayer de le maîtriser, mais un jeu quand même, avec ses règles simples qui n’ont pas changé depuis qu’on a commencé à y jouer : ballon, cage, envie de marquer. C’est pour cela qu’il nous rassemble tous avec la même passion. »

Kylian Mbappé conclut en expliquant que cette Coupe du monde est terminée, mais que l’histoire entre les Bleus et leur public va continuer. Il donne rendez-vous aux Français pour les prochains matchs, lors de nouvelles soirées d’été ou d’hiver vécues autour de la même passion, et assure que les joueurs et leurs supporters n’ont pas terminé de jouer ensemble. Il achève sa lettre par ces derniers mots : « Merci pour tout. » Mbappé referme ainsi le chapitre de la Coupe du monde 2026 en remerciant ceux qui ont accompagné les Bleus. Malgré la douleur de l’élimination et l’absence de trophée, le capitaine regarde déjà vers l’avenir et promet que l’histoire entre l’équipe de France et son public est loin d’être terminée…