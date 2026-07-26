CAN 2025 : le titre Maroc-Sénégal se jouera devant le TAS le 8 octobre

Le Tribunal arbitral du sport examinera le 8 octobre 2026 le recours du Sénégal qui conteste sa défaite par forfait face au Maroc lors de la finale de la CAN 2025. Le Sénégal réclame la validation de sa victoire 1-0 sur le terrain, tandis que le Maroc est reconnu vainqueur 3-0 sur tapis vert. La décision du TAS déterminera le véritable champion d'Afrique.

Le Tribunal arbitral du sport a fixé au 8 octobre 2026 l’audience consacrée au recours du Sénégal contre la décision qui a transformé sa victoire sur le terrain face au Maroc en défaite par forfait. La procédure se déroulera à huis clos, au siège du TAS à Lausanne. Au terme de ce dossier hors norme, une seule sélection sera définitivement reconnue comme championne d’Afrique.

Le Sénégal réclame la restitution de son titre

La Fédération sénégalaise de football conteste la décision rendue par la Confédération africaine de football après la finale de la CAN 2025. Son appel, enregistré le 25 mars, vise directement la CAF et la Fédération royale marocaine de football. Le Sénégal demande l’annulation du résultat administratif de 3-0 attribué au Maroc. Il réclame également d’être officiellement déclaré vainqueur de la compétition, conformément au résultat obtenu lors de la finale disputée le 18 janvier 2026 à Rabat.

Une finale gagnée 1-0 sur le terrain

Cette rencontre avait d’abord été remportée par les Lions de la Teranga sur le score de 1-0 après prolongation. Pape Gueye avait inscrit l’unique but du match, permettant au Sénégal de soulever le trophée devant le pays organisateur. Mais la fin du temps réglementaire avait basculé dans le chaos. Quelques minutes après un but sénégalais refusé, l’arbitre avait accordé un penalty au Maroc. Les joueurs sénégalais, emmenés par leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient alors quitté la pelouse pour protester contre cette décision. La rencontre avait été interrompue pendant environ 14 minutes. Sadio Mané avait finalement convaincu ses partenaires de revenir sur le terrain. À la reprise, Brahim Diaz avait tenté une panenka, stoppée par Édouard Mendy. Le Sénégal avait ensuite marqué pendant la prolongation et remporté la finale.

Le Maroc déclaré vainqueur 3-0 sur tapis vert

Dans un premier temps, les sanctions disciplinaires prononcées après les incidents n’avaient pas modifié le résultat sportif. Le Maroc avait cependant contesté cette décision. La commission d’appel de la CAF avait finalement considéré que la sortie temporaire des Sénégalais constituait un abandon de terrain au regard du règlement de la compétition. En mars, cette commission avait annulé la victoire sénégalaise et déclaré les Lions de la Teranga battus par forfait. Le score officiel avait été fixé à 3-0 en faveur du Maroc, qui récupérait ainsi le titre près de deux mois après avoir perdu la finale sur la pelouse. La décision reposait notamment sur les dispositions prévoyant qu’une équipe quittant le terrain avant la fin réglementaire, sans autorisation de l’arbitre, peut être déclarée perdante et éliminée de la compétition. Le Sénégal estime au contraire que le match avait repris avec l’accord du corps arbitral, qu’il avait été mené à son terme et que son résultat avait été officiellement validé.

Pas de procédure accélérée

Le dossier ne sera pas traité en urgence. Les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord pour lancer une procédure accélérée. Le TAS suivra donc son calendrier habituel. La date du 8 octobre a été arrêtée après consultation de la Fédération sénégalaise, de la CAF et de la Fédération marocaine. Aucune partie n’ayant demandé une audience publique, les débats se tiendront sans spectateurs ni journalistes dans la salle. Les représentants du Sénégal devront défendre leur demande d’annulation de la décision de la CAF. De leur côté, la CAF et la Fédération marocaine pourront soutenir la validité du forfait prononcé contre les Lions de la Teranga.

Aucun verdict ne tombera le 8 octobre

L’audience du 8 octobre ne désignera pas immédiatement le vainqueur. Après les plaidoiries et l’examen du dossier, les arbitres commenceront leurs délibérations. Le TAS a déjà précisé que sa décision ne serait pas rendue le jour même. Aucune date n’a été annoncée pour le verdict. Le Maroc reste donc bénéficiaire de la victoire administrative de 3-0, tandis que le Sénégal continue de réclamer la reconnaissance de son succès acquis sur le terrain.

Un trophée, deux vainqueurs revendiqués

Cette procédure doit mettre fin à une situation exceptionnelle. Le Sénégal a remporté la finale, célébré le titre et soulevé la coupe. Le Maroc a ensuite été déclaré vainqueur par la commission d’appel de la CAF. Le TAS devra désormais déterminer si la sortie temporaire des joueurs sénégalais justifiait une défaite par forfait, malgré leur retour sur la pelouse et l’achèvement de la rencontre. Sa décision fixera définitivement le nom du champion d’Afrique 2025 et décidera à qui appartient juridiquement le trophée.