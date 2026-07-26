Entrevue Guerres et Conflits

Moscou réclame 30 000 soldats nord-coréens de plus, selon Zelensky

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Moscou réclame 30 000 soldats nord-coréens de plus, selon Zelensky
Moscou réclame 30 000 soldats nord-coréens de plus, selon Zelensky

Volodymyr Zelensky a révélé samedi que la Russie avait demandé à la Corée du Nord l’envoi de 30 000 soldats supplémentaires pour renforcer son dispositif militaire. Sur X, le président ukrainien a précisé que des préparatifs sont en cours depuis juin dans la région de Voronej, territoire russe qui jouxte directement l’Ukraine. Pyongyang se préparerait aussi à livrer des lanceurs de missiles balistiques.

Une alliance militaire renforcée

Cette demande illustre l’intensification de la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. Depuis l’offensive russe lancée début 2022, les deux pays ont multiplié les accords de défense. Le régime nord-coréen fournit déjà du matériel militaire à la Russie.

Zelensky a souligné que cette alliance dépasse le cadre du conflit ukrainien. Le renforcement des liens entre ces deux puissances constitue une menace plus large pour la sécurité internationale. L’arrivée de dizaines de milliers de soldats nord-coréens sur le sol russe marquerait une escalade inédite dans ce partenariat stratégique.

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