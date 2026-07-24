Incendies - Laurent Nuñez annonce un terrible bilan : 10.000 hectares ravagés par les flammes, 40.000 personnes évacuées

La Nouvelle-Aquitaine est confrontée à des incendies ravageurs, ayant incinéré plus de 10 000 hectares et entraîné l'évacuation de 40 000 personnes. Des maisons sont détruites et un pompier est blessé. Face à l'ampleur de la situation, la France sollicite des renforts des pays européens pour lutter contre les flammes.

La Nouvelle-Aquitaine affronte deux incendies d’une ampleur exceptionnelle. Ce vendredi matin, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé que les flammes avaient parcouru plus de 10 000 hectares en Gironde et dans les Landes. Environ 40 000 personnes ont déjà été évacuées ou sont en cours d’évacuation.

Le feu parti de Saumos, au nord du bassin d’Arcachon, reste hors de contrôle. Il a traversé plusieurs milliers d’hectares de forêt avant de menacer directement Lège-Cap-Ferret. Plus au sud, un second brasier progresse autour de Biscarrosse et de Parentis-en-Born, dans les Landes. Les deux incendies ont déjà parcouru plus de 11 000 hectares au total.

L’ensemble de la presqu’île du Cap-Ferret évacué

Face à l’avancée des flammes, la préfète de la Gironde Sophie Brocas a ordonné l’évacuation complète de la presqu’île du Cap-Ferret. Habitants et vacanciers encore présents ont reçu l’ordre de quitter immédiatement le secteur par la RD106 en direction de Bordeaux ou par la mer. Des navettes maritimes ont été déployées depuis les jetées de Grand Piquey, du Canon, du port de La Vigne et de Bélisaire. Plusieurs centaines de personnes ont rejoint Arcachon par bateau dès les premières heures de la matinée. Cette évacuation générale constitue la dernière phase du plan préparé pour vider la presqu’île. Les villages de Claouey, du Four, des Jacquets, de Petit Piquey et de Grand Piquey avaient d’abord été concernés avant que l’ordre soit étendu à l’ensemble du territoire.

Le feu franchit la ligne de défense des pompiers

La décision a été prise après le franchissement, vers 1h, de la ligne d’appui construite par les sapeurs-pompiers pour ralentir l’incendie et protéger la presqu’île. Les flammes ont continué leur progression pendant la nuit malgré les moyens déployés au sol et dans les airs. Avant la nouvelle estimation annoncée par Laurent Nuñez, la préfecture faisait état de 8 700 hectares parcourus par le seul incendie de Gironde. Le feu s’était déclaré mercredi 22 juillet à Saumos avant de gagner rapidement Le Porge puis le secteur de Lège-Cap-Ferret, poussé par le vent à travers la forêt de pins. Près de 20 000 personnes avaient déjà été évacuées en Gironde jeudi soir. Ce chiffre augmente désormais avec le départ obligatoire des derniers habitants et touristes présents sur la presqu’île.

Des maisons détruites et un pompier blessé

Les flammes ont atteint des secteurs habités de Lège-Cap-Ferret. Un premier bilan provisoire faisait état de six maisons détruites. Aucun habitant n’avait été blessé, mais un sapeur-pompier souffrant d’une fracture a dû être évacué pendant les opérations. Un Ehpad situé à Lège-Cap-Ferret a également été vidé par précaution. Ses résidents ont été transférés vers des structures capables de les accueillir loin de la zone menacée.

La piste d’un départ accidentel est examinée. Le feu pourrait être lié à des travaux de débroussaillage réalisés sous une ligne électrique, mais l’enquête doit encore établir précisément les circonstances du déclenchement.

Plus de 23 000 évacuations dans les Landes

Dans les Landes, un autre incendie s’est déclaré jeudi après-midi près de Biscarrosse, le long de la départementale 652. Il s’est rapidement propagé vers Parentis-en-Born et avait parcouru environ 2 500 hectares vendredi matin. Plus de 23 000 personnes ont été évacuées dans ce secteur, principalement dans des campings et des quartiers résidentiels. Une colonie de vacances et un établissement pour personnes âgées ont également été évacués. Plusieurs dizaines d’habitations auraient été détruites, mais les autorités doivent encore établir un bilan complet.

La France demande des renforts européens

Emmanuel Macron a demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. La France doit recevoir deux Canadair croates, deux avions Air Tractor portugais ainsi que deux hélicoptères lourds Black Hawk envoyés par la République tchèque et la Slovaquie. Les opérations restent extrêmement difficiles en raison du vent, des fortes températures et de la sécheresse de la végétation. Les autorités demandent à la population de ne pas rejoindre les zones évacuées, de laisser les routes libres pour les secours et de respecter immédiatement toutes les consignes transmises localement.