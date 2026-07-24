Nord : un directeur d’école incarcéré pour agressions sexuelles sur mineurs

Un directeur d'école de Busigny, dans le Nord, est incarcéré après sa mise en examen pour agressions sexuelles et corruption de mineurs. Les faits, qui se seraient passés au sein de son établissement, touchent des élèves de l'école qu'il dirige. L'enquête se poursuit, provoquant une forte émotion dans la commune.

Un directeur d’école de Busigny, dans le Nord, a été mis en examen ce mercredi pour agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs. Le parquet local a confirmé son placement en détention provisoire. Les faits reprochés à cet homme se seraient déroulés dans le cadre de son activité professionnelle, au sein même de l’établissement dont il avait la charge.

Des faits commis au sein de l’établissement

L’enquête qui a conduit à cette interpellation révèle que les victimes présumées sont des enfants scolarisés dans l’école qu’il dirigeait. Les circonstances précises des faits et le nombre de mineurs concernés n’ont pas été rendus publics à ce stade de la procédure judiciaire.

Cette affaire suscite une vive émotion dans la commune de Busigny et au-delà. La mise en examen intervient après une instruction menée par les services de police locaux. Le directeur demeure incarcéré dans l’attente de la suite de la procédure.