Un animateur de centre aéré mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Un jeune homme de 25 ans, employé dans un centre de loisirs du Vaucluse, a été placé sous contrôle judiciaire après sa mise en examen pour des faits présumés.

Un animateur de 25 ans exerçant dans un centre aéré de Morières-lès-Avignon a été mis en examen cette fin de semaine pour agressions sexuelles sur plusieurs enfants. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de sa présentation devant un juge d’instruction. L’affaire a éclaté après le signalement de faits présumés commis dans le cadre de ses activités d’encadrement.

Plusieurs victimes identifiées

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’identifier plusieurs victimes mineures parmi les enfants fréquentant la structure de loisirs. Les autorités judiciaires ont rapidement ouvert une information judiciaire afin de déterminer l’ampleur des faits reprochés et d’établir les circonstances précises des agressions présumées. Le parquet d’Avignon suit de près l’évolution du dossier.

Mesures immédiates prises

La direction du centre aéré a été informée de la situation et des mesures ont été prises pour écarter l’animateur de ses fonctions. Les familles des enfants accueillis dans la structure ont été contactées par les services compétents. L’enquête se poursuit pour recueillir l’ensemble des témoignages et déterminer si d’autres victimes pourraient se manifester.