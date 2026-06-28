Un animateur de centre aéré mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Un animateur de 25 ans exerçant dans un centre aéré de Morières-lès-Avignon a été mis en examen cette fin de semaine pour agressions sexuelles sur plusieurs enfants. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de sa présentation devant un juge d’instruction. L’affaire a éclaté après le signalement de faits présumés commis dans le cadre de ses activités d’encadrement.
Plusieurs victimes identifiées
Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’identifier plusieurs victimes mineures parmi les enfants fréquentant la structure de loisirs. Les autorités judiciaires ont rapidement ouvert une information judiciaire afin de déterminer l’ampleur des faits reprochés et d’établir les circonstances précises des agressions présumées. Le parquet d’Avignon suit de près l’évolution du dossier.
Mesures immédiates prises
La direction du centre aéré a été informée de la situation et des mesures ont été prises pour écarter l’animateur de ses fonctions. Les familles des enfants accueillis dans la structure ont été contactées par les services compétents. L’enquête se poursuit pour recueillir l’ensemble des témoignages et déterminer si d’autres victimes pourraient se manifester.
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